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Украинские войска снова обстреляли Александровку
Украинские войска снова обстреляли Александровку - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Александровку
Украинские войска в 10.30 мск выпустили по населенному пункту Александровка в Донецкой Народной Республике пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:04
2022-07-14T12:04
2022-07-14T12:04
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск выпустили по населенному пункту Александровка в Донецкой Народной Республике пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в 7.10 мск четверга по Александровке было выпущено более 20 мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска снова обстреляли Александровку
ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Александровке