https://ria.ru/20220714/obstrel-1802384308.html

Украинские войска снова обстреляли Александровку

Украинские войска снова обстреляли Александровку - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Александровку

Украинские войска в 10.30 мск выпустили по населенному пункту Александровка в Донецкой Народной Республике пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:04

2022-07-14T12:04

2022-07-14T12:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск выпустили по населенному пункту Александровка в Донецкой Народной Республике пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в 7.10 мск четверга по Александровке было выпущено более 20 мин калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр