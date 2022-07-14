https://ria.ru/20220714/obsluzhivanie-1802475263.html

ВТБ продлил скидки на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов

ВТБ продлил скидки на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов - РИА Новости, 14.07.2022

ВТБ продлил скидки на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов

ВТБ продлил действие скидок на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов, бонусы предоставляются инвесторам, которые до 31 июля этого года вновь откроют... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:12

2022-07-14T16:12

2022-07-14T16:13

россия

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВТБ продлил действие скидок на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов, бонусы предоставляются инвесторам, которые до 31 июля этого года вновь откроют брокерский счет в ВТБ Онлайн или в приложении ВТБ Мои Инвестиции через портал Госуслуг и переведут на него российские активы, сообщает пресс-служба банка."Клиенты, вернувшиеся в этот период на брокерское обслуживание в ВТБ, смогут в августе совершать операции без брокерских комиссий. Кроме того, они получат скидку 20% на целый год брокерского обслуживания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220711/vtb-1801656681.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб, новости компаний - экономика