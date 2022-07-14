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ВТБ продлил скидки на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов - РИА Новости, 14.07.2022
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ВТБ продлил скидки на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов
ВТБ продлил скидки на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов - РИА Новости, 14.07.2022
ВТБ продлил скидки на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов
ВТБ продлил действие скидок на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов, бонусы предоставляются инвесторам, которые до 31 июля этого года вновь откроют... РИА Новости, 14.07.2022
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россия
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВТБ продлил действие скидок на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов, бонусы предоставляются инвесторам, которые до 31 июля этого года вновь откроют брокерский счет в ВТБ Онлайн или в приложении ВТБ Мои Инвестиции через портал Госуслуг и переведут на него российские активы, сообщает пресс-служба банка."Клиенты, вернувшиеся в этот период на брокерское обслуживание в ВТБ, смогут в августе совершать операции без брокерских комиссий. Кроме того, они получат скидку 20% на целый год брокерского обслуживания", - говорится в сообщении.
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россия, втб, новости компаний - экономика
16:12 14.07.2022 (обновлено: 16:13 14.07.2022)
 

ВТБ продлил скидки на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВТБ продлил действие скидок на брокерское обслуживание для вернувшихся клиентов, бонусы предоставляются инвесторам, которые до 31 июля этого года вновь откроют брокерский счет в ВТБ Онлайн или в приложении ВТБ Мои Инвестиции через портал Госуслуг и переведут на него российские активы, сообщает пресс-служба банка.
"Клиенты, вернувшиеся в этот период на брокерское обслуживание в ВТБ, смогут в августе совершать операции без брокерских комиссий. Кроме того, они получат скидку 20% на целый год брокерского обслуживания", - говорится в сообщении.
Сотрудник протирает стекла двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза
 
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