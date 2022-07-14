https://ria.ru/20220714/obmen-1802452450.html
Переговоры по обмену пленными продолжаются, заявил Пушилин
Переговоры по обмену пленными продолжаются, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.07.2022
Переговоры по обмену пленными продолжаются, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин, рассказал, что переговоры по обмену пленными продолжаются, Донецк из-за отсутствия прямой связи с Киевом действует через Россию. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:07
2022-07-14T15:07
2022-07-14T15:55
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
украина
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, рассказал, что переговоры по обмену пленными продолжаются, Донецк из-за отсутствия прямой связи с Киевом действует через Россию."Переговоры продолжаются, но с учетом того, что у нас нет прямой официальной связи с украинским режимом, мы обращаемся и по сути действуем через Российскую Федерацию ", - сообщил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Российская Федерация проводит очень сложные переговоры с противником, и обмен пленными нужен, безусловно. Российская Федерация включает и наших граждан, и граждан Луганской народной республики в списки, поэтому есть возможность возвращать наших ребят домой", - добавил он.
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802331915.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, украина, россия
15:07 14.07.2022 (обновлено: 15:55 14.07.2022)
Переговоры по обмену пленными продолжаются, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что переговоры по обмену пленными продолжаются