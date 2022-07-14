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В Хабаровске посетителя аэропорта ударили ножом в спину из-за сигарет
В Хабаровске посетителя аэропорта ударили ножом в спину из-за сигарет - РИА Новости, 14.07.2022
В Хабаровске посетителя аэропорта ударили ножом в спину из-за сигарет
Пьяный вахтовик из Бурятии, опоздавший на рейс, пырнул ножом посетителя аэропорта в Хабаровске из-за того, что тот не дал ему закурить, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T07:41
2022-07-14T07:41
2022-07-14T10:28
происшествия
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ХАБАРОВСК, 14 июл — РИА Новости. Пьяный вахтовик из Бурятии, опоздавший на рейс, пырнул ножом посетителя аэропорта в Хабаровске из-за того, что тот не дал ему закурить, сообщает пресс-служба дальневосточного управления на транспорте МВД."Возвращаясь с вахты домой 39-летний житель Бурятии находился в Хабаровском аэропорту. Мужчина засиделся в кафе, распивая горячительные напитки, и не заметил, как опоздал на свой рейс. В расстроенных чувствах он обратился к неизвестному ему гражданину с вопросом: "Дай закурить!", но получил отказ. Завязавшийся конфликт закончился ударом перочинным ножиком в спину", — информируют транспортные полицейские.Уточняется, что ввиду малого размера ножа рана оказалась поверхностной и неопасной. В отношении вахтовика следователи возбудили уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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происшествия, россия, хабаровский край, хабаровск, новости - туризм
07:41 14.07.2022 (обновлено: 10:28 14.07.2022)
В Хабаровске посетителя аэропорта ударили ножом в спину из-за сигарет
В Хабаровске пьяный вахтовик из Бурятии ударил ножом в спину посетителя аэропорта