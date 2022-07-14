https://ria.ru/20220714/nikolaev-1802568423.html

Украинские военные разместились в здании лицея в Николаеве

Украинские военные разместились в здании лицея в Николаеве - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские военные разместились в здании лицея в Николаеве

Подразделения украинских военных разместились в здании машиностроительного лицея в Николаеве, на прилегающей территории военная техника и позиции артиллерии,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T21:39

2022-07-14T21:39

2022-07-14T21:39

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения украинских военных разместились в здании машиностроительного лицея в Николаеве, на прилегающей территории военная техника и позиции артиллерии, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Космонавтов) размещены подразделения ВСУ", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что на прилегающей территории находится большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии, по периметру учебного заведения выставлены блокпосты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом не уведомлено.Мизинцев также рассказал, что в Харькове на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов на улице Владислава Зубенко боевики националистического батальона "Кракен" оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику."Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html

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в мире, николаев (украина), харьков, россия, вооруженные силы украины