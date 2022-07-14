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Украинские военные разместились в здании лицея в Николаеве - РИА Новости, 14.07.2022
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Украинские военные разместились в здании лицея в Николаеве
Украинские военные разместились в здании лицея в Николаеве - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские военные разместились в здании лицея в Николаеве
Подразделения украинских военных разместились в здании машиностроительного лицея в Николаеве, на прилегающей территории военная техника и позиции артиллерии,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:39
2022-07-14T21:39
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения украинских военных разместились в здании машиностроительного лицея в Николаеве, на прилегающей территории военная техника и позиции артиллерии, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Космонавтов) размещены подразделения ВСУ", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что на прилегающей территории находится большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии, по периметру учебного заведения выставлены блокпосты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом не уведомлено.Мизинцев также рассказал, что в Харькове на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов на улице Владислава Зубенко боевики националистического батальона "Кракен" оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику."Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, николаев (украина), харьков, россия, вооруженные силы украины
21:39 14.07.2022
 
Украинские военные разместились в здании лицея в Николаеве

Мизинцев: украинские военные разместились в здании лицея в Николаеве

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения украинских военных разместились в здании машиностроительного лицея в Николаеве, на прилегающей территории военная техника и позиции артиллерии, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Николаеве в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Космонавтов) размещены подразделения ВСУ", - сказал Мизинцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Он уточнил, что на прилегающей территории находится большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии, по периметру учебного заведения выставлены блокпосты, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом не уведомлено.
Мизинцев также рассказал, что в Харькове на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов на улице Владислава Зубенко боевики националистического батальона "Кракен" оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику.
"Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ.
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В миреНиколаев (Украина)ХарьковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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