Рейтинг@Mail.ru
МО: ВСУ готовят провокацию с подрывом моста в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/neonatsisty-1802568142.html
МО: ВСУ готовят провокацию с подрывом моста в Днепропетровской области
МО: ВСУ готовят провокацию с подрывом моста в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.07.2022
МО: ВСУ готовят провокацию с подрывом моста в Днепропетровской области
Украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья в Днепропетровской области, который планируют взорвать и обвинить в этом Россию и ДНР, заявил... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:36
2022-07-14T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_530:916:2543:2048_1920x0_80_0_0_0e6273fe0665a4f92b6fd83a01a4f1e3.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья в Днепропетровской области, который планируют взорвать и обвинить в этом Россию и ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, подразделения украинских военных разместились в здании машиностроительного лицея в Николаеве, а в Харькове на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов на улице Владислава Зубенко боевики националистического батальона "Кракен" оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику.Помимо этого, в Краматорске неонацисты в ночное время обстреливают позиции ВС России и Народной милиции ДНР из средств артиллерии.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_518:567:2492:2048_1920x0_80_0_0_e430099201f278b2e7142b5de2637eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровская область, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф
21:36 14.07.2022 (обновлено: 23:53 14.07.2022)
 
МО: ВСУ готовят провокацию с подрывом моста в Днепропетровской области

Минобороны сообщило о подготовке националистами подрыва моста в Днепропетровской области

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья в Днепропетровской области, который планируют взорвать и обвинить в этом Россию и ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Днепропетровской области восточнее населенного пункта Троицкое украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить подразделения вооруженных сил России и Донецкой народной республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", — сказал он.

Кроме того, подразделения украинских военных разместились в здании машиностроительного лицея в Николаеве, а в Харькове на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов на улице Владислава Зубенко боевики националистического батальона "Кракен" оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику.
Помимо этого, в Краматорске неонацисты в ночное время обстреливают позиции ВС России и Народной милиции ДНР из средств артиллерии.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала