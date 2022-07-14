21:36 14.07.2022 (обновлено: 23:53 14.07.2022)
МО: ВСУ готовят провокацию с подрывом моста в Днепропетровской области
Минобороны сообщило о подготовке националистами подрыва моста в Днепропетровской области
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаева. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья в Днепропетровской области, который планируют взорвать и обвинить в этом Россию и ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Днепропетровской области восточнее населенного пункта Троицкое украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить подразделения вооруженных сил России и Донецкой народной республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", — сказал он.
Кроме того, подразделения украинских военных разместились в здании машиностроительного лицея в Николаеве, а в Харькове на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов на улице Владислава Зубенко боевики националистического батальона "Кракен" оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику.
Помимо этого, в Краматорске неонацисты в ночное время обстреливают позиции ВС России и Народной милиции ДНР из средств артиллерии.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.