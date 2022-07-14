https://ria.ru/20220714/neonatsisty-1802568142.html

МО: ВСУ готовят провокацию с подрывом моста в Днепропетровской области

МО: ВСУ готовят провокацию с подрывом моста в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.07.2022

МО: ВСУ готовят провокацию с подрывом моста в Днепропетровской области

Украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья в Днепропетровской области, который планируют взорвать и обвинить в этом Россию и ДНР, заявил... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T21:36

2022-07-14T21:36

2022-07-14T23:53

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

россия

донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мост через реку Волчья в Днепропетровской области, который планируют взорвать и обвинить в этом Россию и ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, подразделения украинских военных разместились в здании машиностроительного лицея в Николаеве, а в Харькове на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов на улице Владислава Зубенко боевики националистического батальона "Кракен" оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику.Помимо этого, в Краматорске неонацисты в ночное время обстреливают позиции ВС России и Народной милиции ДНР из средств артиллерии.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

россия

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днепропетровская область, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф