https://ria.ru/20220714/neft-1802578383.html

В США предположили, почему в мире может случиться резкий рост цен на нефть

В США предположили, почему в мире может случиться резкий рост цен на нефть - РИА Новости, 14.07.2022

В США предположили, почему в мире может случиться резкий рост цен на нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что без введения ценовых ограничений значительная часть российской нефти покинет мировой рынок, который... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T23:09

2022-07-14T23:09

2022-07-14T23:09

экономика

цены на нефть

владимир путин

великобритания

сша

россия

сергей рябков

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что без введения ценовых ограничений значительная часть российской нефти покинет мировой рынок, который столкнется с дефицитом и резким ростом цен.Она выразила надежду на то, что американская инициатива найдет поддержку в Индии и Китае, которые, по словам министра, вместе с другими импортерами российской нефти будут затронуты ожидаемым запретом со стороны ЕС, Великобритании и США страхования и финансового обслуживания экспортных поставок.Ограничение закупочной цены российской нефти она назвала "одним из самых мощных инструментов для снятия той боли, которую американцы и семьи по всему миру испытывают на бензоколонках и в продуктовых магазинах".Йеллен, которая уже обсудила инициативу с китайским коллегой, не уточнила, возобновят ли США, Великобритания и Евросоюз закупки российской нефти по лимитированным ценам. Она повторила, что цена, хотя и лишит Россию сверхдоходов, останется для нее достаточно прибыльной в сравнении со свертыванием добычи и экспорта нефти.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета. На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220714/neft-1802353405.html

великобритания

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, великобритания, сша, россия, сергей рябков, евросоюз, g7