https://ria.ru/20220714/neft-1802399768.html

В МИД прокомментировали планы G7 установить потолок цен на российскую нефть

В МИД прокомментировали планы G7 установить потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 14.07.2022

В МИД прокомментировали планы G7 установить потолок цен на российскую нефть

Планы G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на нее , заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:44

2022-07-14T12:44

2022-07-14T12:57

g7

россия

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Планы G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на нее , заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Если же "группа Семи" попытается реализовать свои, вполне себе можно назвать, авантюрные планы на установление некого потолка цен на нефть, то от этого они могут и возрасти, о чем тоже говорят экономисты. Потому что вот эти планы они - антирыночные и авантюрные, и волюнтаристские", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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g7, россия, экономика, цены на нефть