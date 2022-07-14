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Власти Китая рассказали о переговорах с США по ценам на российскую нефть - РИА Новости, 14.07.2022
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Власти Китая рассказали о переговорах с США по ценам на российскую нефть
Власти Китая рассказали о переговорах с США по ценам на российскую нефть - РИА Новости, 14.07.2022
Власти Китая рассказали о переговорах с США по ценам на российскую нефть
Официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин на брифинге в четверг подтвердила, что вице-премьер КНР Лю Хэ действительно обсуждал вопрос... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:36
2022-07-14T11:24
экономика
цены на нефть
китай
россия
сша
украина
джанет йеллен
дмитрий биричевский
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин на брифинге в четверг подтвердила, что вице-премьер КНР Лю Хэ действительно обсуждал вопрос предельной цены на российскую нефть с главой минфина США в ходе переговоров в начале июля."Пятого июля вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел видеозвонок с министром финансов США Джанет Йеллен, в ходе которого американская сторона представила идею установления максимальной цены на нефть соответствующей страны", - заявила Шу Цзюэтин.Он отметила, что сохраняющиеся высокие цены на нефть на международном рынке стали одним из ключевых факторов роста инфляции в мире, и международное сообщество уделяет этому пристальное внимание.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что обсуждала в ходе виртуальной встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ перспективу установления предельной цены на российскую нефть. По ее словам, с представителем руководства КНР стороны договорились "продолжать работу" на данном направлении. Встреча Йеллен и Лю Хэ в виртуальном формате состоялась на минувшей неделе, однако о том, что представители двух стран обсуждали идею установления "потолка" цен для российской нефти, ранее не сообщалось.Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости ранее отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
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экономика, цены на нефть, китай, россия, сша, украина, джанет йеллен, дмитрий биричевский
10:36 14.07.2022 (обновлено: 11:24 14.07.2022)
 
Власти Китая рассказали о переговорах с США по ценам на российскую нефть

В КНР подтвердили, что вице-премьер страны обсуждал с США цену на российскую нефть

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственные флаги РФ и КНР
Государственные флаги РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин на брифинге в четверг подтвердила, что вице-премьер КНР Лю Хэ действительно обсуждал вопрос предельной цены на российскую нефть с главой минфина США в ходе переговоров в начале июля.
"Пятого июля вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел видеозвонок с министром финансов США Джанет Йеллен, в ходе которого американская сторона представила идею установления максимальной цены на нефть соответствующей страны", - заявила Шу Цзюэтин.
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Он отметила, что сохраняющиеся высокие цены на нефть на международном рынке стали одним из ключевых факторов роста инфляции в мире, и международное сообщество уделяет этому пристальное внимание.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что обсуждала в ходе виртуальной встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ перспективу установления предельной цены на российскую нефть. По ее словам, с представителем руководства КНР стороны договорились "продолжать работу" на данном направлении. Встреча Йеллен и Лю Хэ в виртуальном формате состоялась на минувшей неделе, однако о том, что представители двух стран обсуждали идею установления "потолка" цен для российской нефти, ранее не сообщалось.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости ранее отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьКитайРоссияСШАУкраинаДжанет ЙелленДмитрий Биричевский
 
 
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