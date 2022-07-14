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Минфины США и Украины обсудили введение предела цены на российскую нефть

Минфины США и Украины обсудили введение предела цены на российскую нефть - РИА Новости, 14.07.2022

Минфины США и Украины обсудили введение предела цены на российскую нефть

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в разговоре с главой украинского минфина Сергеем Марченко рассказал о прогрессе в переговорах по установлению... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T00:39

2022-07-14T00:39

2022-07-14T00:39

экономика

украина

в мире

сша

нефть

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в разговоре с главой украинского минфина Сергеем Марченко рассказал о прогрессе в переговорах по установлению предельной цены на российскую нефть, сообщает американское финансовое ведомство."Замминистра Адейемо и министр Марченко обсудили прогресс, достигнутый на пути к установлению предела цены на российскую нефть", — сообщает пресс-служба американского минфина.Стороны также обсудили поддержку Украины со стороны Запада, говорится в сообщении.

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экономика, украина, в мире, сша, нефть, вашингтон