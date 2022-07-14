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Минфины США и Украины обсудили введение предела цены на российскую нефть
Минфины США и Украины обсудили введение предела цены на российскую нефть - РИА Новости, 14.07.2022
Минфины США и Украины обсудили введение предела цены на российскую нефть
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в разговоре с главой украинского минфина Сергеем Марченко рассказал о прогрессе в переговорах по установлению... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T00:39
2022-07-14T00:39
2022-07-14T00:39
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сша
нефть
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в разговоре с главой украинского минфина Сергеем Марченко рассказал о прогрессе в переговорах по установлению предельной цены на российскую нефть, сообщает американское финансовое ведомство."Замминистра Адейемо и министр Марченко обсудили прогресс, достигнутый на пути к установлению предела цены на российскую нефть", — сообщает пресс-служба американского минфина.Стороны также обсудили поддержку Украины со стороны Запада, говорится в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, в мире, сша, нефть, вашингтон
Минфины США и Украины обсудили введение предела цены на российскую нефть
Руководство минфинов США и Украины обсудило установление предела цены на российскую нефть