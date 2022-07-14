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Путин обязал "Газпром" заплатить в бюджет более триллиона рублей - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин обязал "Газпром" заплатить в бюджет более триллиона рублей
Путин обязал "Газпром" заплатить в бюджет более триллиона рублей - РИА Новости, 14.07.2022
Путин обязал "Газпром" заплатить в бюджет более триллиона рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" на... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:43
2022-07-14T19:43
экономика
россия
владимир путин
газпром
налоги
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" на 1,248 триллиона за три месяца за счет надбавки к налогу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, сумма НДПИ, исчисленная организациями-собственниками объектов единой системы газоснабжения, за налоговые периоды, начало которых приходится с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа "по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей".Поскольку налоговым периодом по НДПИ является месяц, то за три месяца надбавка к налогу составит 1,248 триллиона рублей, поясняли РИА Новости в профильном комитете Госдумы по бюджету и налогам, а Минфин России это подтверждал.
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экономика, россия, владимир путин, газпром, налоги
19:43 14.07.2022
 
Путин обязал "Газпром" заплатить в бюджет более триллиона рублей

Путин подписал закон, который увеличит НДПИ для "Газпрома" на 1,248 триллиона рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Логотип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" на 1,248 триллиона за три месяца за счет надбавки к налогу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, сумма НДПИ, исчисленная организациями-собственниками объектов единой системы газоснабжения, за налоговые периоды, начало которых приходится с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа "по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей".
Поскольку налоговым периодом по НДПИ является месяц, то за три месяца надбавка к налогу составит 1,248 триллиона рублей, поясняли РИА Новости в профильном комитете Госдумы по бюджету и налогам, а Минфин России это подтверждал.
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