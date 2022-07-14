Путин обязал "Газпром" заплатить в бюджет более триллиона рублей
Путин подписал закон, который увеличит НДПИ для "Газпрома" на 1,248 триллиона рублей
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская". Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" на 1,248 триллиона за три месяца за счет надбавки к налогу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, сумма НДПИ, исчисленная организациями-собственниками объектов единой системы газоснабжения, за налоговые периоды, начало которых приходится с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа "по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей".
Поскольку налоговым периодом по НДПИ является месяц, то за три месяца надбавка к налогу составит 1,248 триллиона рублей, поясняли РИА Новости в профильном комитете Госдумы по бюджету и налогам, а Минфин России это подтверждал.
Вчера, 19:38Путин отменил НДФЛ при продаже золота