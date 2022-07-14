https://ria.ru/20220714/ndpi-1802550997.html

Путин обязал "Газпром" заплатить в бюджет более триллиона рублей

Путин обязал "Газпром" заплатить в бюджет более триллиона рублей - РИА Новости, 14.07.2022

Путин обязал "Газпром" заплатить в бюджет более триллиона рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" на... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:43

2022-07-14T19:43

2022-07-14T19:43

экономика

россия

владимир путин

газпром

налоги

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит увеличить в текущем году поступления от налога на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" на 1,248 триллиона за три месяца за счет надбавки к налогу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, сумма НДПИ, исчисленная организациями-собственниками объектов единой системы газоснабжения, за налоговые периоды, начало которых приходится с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа "по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей".Поскольку налоговым периодом по НДПИ является месяц, то за три месяца надбавка к налогу составит 1,248 триллиона рублей, поясняли РИА Новости в профильном комитете Госдумы по бюджету и налогам, а Минфин России это подтверждал.

https://ria.ru/20220714/zoloto-1802549421.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин, газпром, налоги