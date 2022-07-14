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Командир "Медведей SS" рассказал, по какому принципу принимали боевиков

Командир "Медведей SS" рассказал, по какому принципу принимали боевиков - РИА Новости, 14.07.2022

Командир "Медведей SS" рассказал, по какому принципу принимали боевиков

Пленный командир украинского националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов заявил РИА Новости, что среди членов нацбата были "повара" и "медики", РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T09:12

2022-07-14T09:12

2022-07-14T09:14

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МАРИУПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Пленный командир украинского националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов заявил РИА Новости, что среди членов нацбата были "повара" и "медики", повторив то же самое, что ранее о себе говорили многие пленные боевики другого неонацистского подразделения - полка "Азов".По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в России его членов считают неонацистами. Многие участники неонацистского полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела), капитулировавшего в мае на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, тоже называли себя "поварами" и "врачами", чтобы скрыть свои истинные роли в этом подразделении.По словам Кравцова, в "Медведей SS" людей отбирали по личным качествам."То есть не было изначально требований. Приходит боец, смотрели на его качества, он показывал себя в медицине, занимались на полигоне и уже по этому (показателю) смотрели", - пояснил Кравцов."Медведи SS" был малочисленной группой - от 12 до 15 человек… Каждый занимал свою нишу - кто повар, кто медик, кто стрелок", - добавил собеседник агентства.Сам Кравцов начинал путь в главари неонацистской группы из военного арсенала."С 2005 по 2015 (годы) служил в ВСУ, сюда (в "Медведи SS") попал с 16-го года в составе УДА* ("Украинская добровольческая армия", созданная после раскола запрещенного в РФ "Правого сектора"*). И после этого постепенно сформировалось подразделение "Медведи" в составе УДА, потом выше", - сказал Кравцов.По его словам, он увольнялся из украинской армии в звании старшего сержанта, "воинская часть 3177 - арсенал авиационных средств вооружения".В начале июля СМИ в ДНР сообщили со ссылкой на источник, что дело против первой группы пленных украинских боевиков с "Азовстали" - боевиков из неонацистской группировки "Медведи SS", взятых в плен в Мариуполе, в ближайшие дни направят в суд в Донецкой Народной Республике, им грозит высшая мера наказания – расстрел.Согласно данным из открытых источников, название группа получила по позывному своего командира Кравцова — "Медведя". Упоминание SS связано с тем, что группа состояла исключительно из неонацистов. На фотографиях "Медведей SS" видна нацистская символика.Сам Кравцов в свое время утверждал, что SS — это якобы аббревиатура на английском языке, означающая secret service (тайная служба). Однако на флаге "Медведей SS" содержался девиз на немецком языке "Моя честь — это верность", бывший одним из лозунгов гитлеровских войск СС. Кроме того, на флаге "Медведей SS" присутствовала официальная символика немецких нацистов — две молнии.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802331915.html

https://ria.ru/20220627/soldat-1798293457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, правый сектор, мариуполь