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Словения ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Словения ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.07.2022
Словения ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Национальное собрание Словении в четверг ратифицировало протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил словенский МИД. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:10
2022-07-14T19:10
2022-07-14T19:10
в мире
анн линде (мид швеции)
мило джуканович
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нато
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БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Национальное собрание Словении в четверг ратифицировало протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил словенский МИД."Мы счастливы, что Национальное собрание Словении только что ратифицировало протокол о вступлении двух европейских партнеров - Швеции и Финляндии в НАТО. Их членство укрепит нашу коллективную безопасность", - заявил МИД Словении в Twitter.Сообщение в микроблоге прокомментировала министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая поблагодарила за ратификацию Словению и свою словенскую коллегу Таню Файон.Ранее президент Черногории Мило Джуканович и правительство Хорватии заявили, что охотно поддержат вступление Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс.
https://ria.ru/20220706/nato-1800731883.html
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в мире, анн линде (мид швеции), мило джуканович, финляндия, швеция, словения, нато
Словения ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Парламент Словении ратифицировал протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО