https://ria.ru/20220714/nato-1802543343.html

Словения ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Словения ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 14.07.2022

Словения ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Национальное собрание Словении в четверг ратифицировало протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил словенский МИД. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:10

2022-07-14T19:10

2022-07-14T19:10

в мире

анн линде (мид швеции)

мило джуканович

финляндия

швеция

словения

нато

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БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Национальное собрание Словении в четверг ратифицировало протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил словенский МИД."Мы счастливы, что Национальное собрание Словении только что ратифицировало протокол о вступлении двух европейских партнеров - Швеции и Финляндии в НАТО. Их членство укрепит нашу коллективную безопасность", - заявил МИД Словении в Twitter.Сообщение в микроблоге прокомментировала министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая поблагодарила за ратификацию Словению и свою словенскую коллегу Таню Файон.Ранее президент Черногории Мило Джуканович и правительство Хорватии заявили, что охотно поддержат вступление Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс.

https://ria.ru/20220706/nato-1800731883.html

финляндия

швеция

словения

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в мире, анн линде (мид швеции), мило джуканович, финляндия, швеция, словения, нато