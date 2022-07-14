https://ria.ru/20220714/nato-1802491848.html
НАТО и ЕС обсудили угрозы в киберпространстве
НАТО и ЕС обсудили угрозы в киберпространстве - РИА Новости, 14.07.2022
НАТО и ЕС обсудили угрозы в киберпространстве
Высокопоставленные представители НАТО и Евросоюза обсудили в четверг в Брюсселе последнее развитие в области угроз кибербезопасности и дальнейшее сотрудничество РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:44
2022-07-14T16:44
2022-07-14T16:44
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Высокопоставленные представители НАТО и Евросоюза обсудили в четверг в Брюсселе последнее развитие в области угроз кибербезопасности и дальнейшее сотрудничество по киберзащите, говорится в заявлении пресс-службы Североатлантического альянса."Сотрудничество НАТО и ЕС в области кибербезопасности имеет прочную основу. Сейчас настало время повысить общую осведомленность о киберугрозах и способность реагировать на злонамеренные действия в этой сфере, а также поощрять ответственное поведение в киберсреде", - указывается в документе.Сообщается, что в ходе обсуждения состоялась дискуссия на тему "меняющегося ландшафта киберугроз" в контексте кризиса на Украине.На саммите НАТО в Мадриде в конце июня этого года союзники договорились укреплять позиции альянса в киберпространстве и выступили за применение норм международного права в этой области.
https://ria.ru/20220714/turtsiya-1802462179.html
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в мире, украина, мадрид, нато, евросоюз
НАТО и ЕС обсудили угрозы в киберпространстве
НАТО и ЕС обсудили в Брюсселе угрозы в киберпространстве