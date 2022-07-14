https://ria.ru/20220714/napryazhennost-1802511192.html

В ОБСЕ считают, что Запад намерен поддерживать напряженность на Украине

В ОБСЕ считают, что Запад намерен поддерживать напряженность на Украине - РИА Новости, 14.07.2022

В ОБСЕ считают, что Запад намерен поддерживать напряженность на Украине

Зарубежные кураторы Киева намерены искусственно поддерживать напряженность на Украине, заявил в четверг зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:32

2022-07-14T17:32

2022-07-14T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

вашингтон (штат)

обсе

нато

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ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Зарубежные кураторы Киева намерены искусственно поддерживать напряженность на Украине, заявил в четверг зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич."Сегодня абсолютно очевидно, что искусственное поддержание напряженности на Украине входит в планы зарубежных кураторов киевского режима. На прошлой неделе власти США объявили о выделении дополнительного пакета так называемой "военной помощи" Украине на сумму 400 миллионов долларов, который предусматривает, среди прочего, направление снарядов для РСЗО и крупнокалиберных орудий. Убеждены, что в Вашингтоне понимают: никаких военно-тактических преимуществ и тем более "военной победы" украинским вооруженным формированиям такие поставки не обеспечат. Понимают там и то, что результатом подобного "подкармливания" режима, наряду с отговариванием его от участия в переговорных усилиях по урегулированию, станут лишь новые жертвы среди русских, украинцев и жителей других национальностей. В этом, видимо, и есть цель", - заявил Буякевич на постсовете ОБСЕ.Он также указал на планы Вашингтона предоставить Украине пятый транш "военной помощи", еще на 500 миллионов евро, о чем заявил генсекретарь внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино."Подчеркнем: военные поставки стран НАТО на Украину являются легитимными целями в рамках российской спецоперации и будут уничтожаться. Чем больше их будет ликвидировано на складах и при транспортировке, чем меньше их будет на боевых позициях украинских формирований – тем меньше окажется жертв среди мирного населения от их направленного применения по гражданской инфраструктуре", - добавил дипломат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220712/oruzhie-1802017465.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, украина, россия, вашингтон (штат), обсе, нато