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В ОБСЕ считают, что Запад намерен поддерживать напряженность на Украине - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/napryazhennost-1802511192.html
В ОБСЕ считают, что Запад намерен поддерживать напряженность на Украине
В ОБСЕ считают, что Запад намерен поддерживать напряженность на Украине - РИА Новости, 14.07.2022
В ОБСЕ считают, что Запад намерен поддерживать напряженность на Украине
Зарубежные кураторы Киева намерены искусственно поддерживать напряженность на Украине, заявил в четверг зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:32
2022-07-14T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
вашингтон (штат)
обсе
нато
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ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Зарубежные кураторы Киева намерены искусственно поддерживать напряженность на Украине, заявил в четверг зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич."Сегодня абсолютно очевидно, что искусственное поддержание напряженности на Украине входит в планы зарубежных кураторов киевского режима. На прошлой неделе власти США объявили о выделении дополнительного пакета так называемой "военной помощи" Украине на сумму 400 миллионов долларов, который предусматривает, среди прочего, направление снарядов для РСЗО и крупнокалиберных орудий. Убеждены, что в Вашингтоне понимают: никаких военно-тактических преимуществ и тем более "военной победы" украинским вооруженным формированиям такие поставки не обеспечат. Понимают там и то, что результатом подобного "подкармливания" режима, наряду с отговариванием его от участия в переговорных усилиях по урегулированию, станут лишь новые жертвы среди русских, украинцев и жителей других национальностей. В этом, видимо, и есть цель", - заявил Буякевич на постсовете ОБСЕ.Он также указал на планы Вашингтона предоставить Украине пятый транш "военной помощи", еще на 500 миллионов евро, о чем заявил генсекретарь внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино."Подчеркнем: военные поставки стран НАТО на Украину являются легитимными целями в рамках российской спецоперации и будут уничтожаться. Чем больше их будет ликвидировано на складах и при транспортировке, чем меньше их будет на боевых позициях украинских формирований – тем меньше окажется жертв среди мирного населения от их направленного применения по гражданской инфраструктуре", - добавил дипломат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220712/oruzhie-1802017465.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
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в мире, владимир путин, украина, россия, вашингтон (штат), обсе, нато
17:32 14.07.2022
 
В ОБСЕ считают, что Запад намерен поддерживать напряженность на Украине

Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич: Запад намерен поддерживать напряженность на Украине

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Зарубежные кураторы Киева намерены искусственно поддерживать напряженность на Украине, заявил в четверг зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Сегодня абсолютно очевидно, что искусственное поддержание напряженности на Украине входит в планы зарубежных кураторов киевского режима. На прошлой неделе власти США объявили о выделении дополнительного пакета так называемой "военной помощи" Украине на сумму 400 миллионов долларов, который предусматривает, среди прочего, направление снарядов для РСЗО и крупнокалиберных орудий. Убеждены, что в Вашингтоне понимают: никаких военно-тактических преимуществ и тем более "военной победы" украинским вооруженным формированиям такие поставки не обеспечат. Понимают там и то, что результатом подобного "подкармливания" режима, наряду с отговариванием его от участия в переговорных усилиях по урегулированию, станут лишь новые жертвы среди русских, украинцев и жителей других национальностей. В этом, видимо, и есть цель", - заявил Буякевич на постсовете ОБСЕ.
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12 июля, 16:38Специальная военная операция на Украине
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Он также указал на планы Вашингтона предоставить Украине пятый транш "военной помощи", еще на 500 миллионов евро, о чем заявил генсекретарь внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино.
"Подчеркнем: военные поставки стран НАТО на Украину являются легитимными целями в рамках российской спецоперации и будут уничтожаться. Чем больше их будет ликвидировано на складах и при транспортировке, чем меньше их будет на боевых позициях украинских формирований – тем меньше окажется жертв среди мирного населения от их направленного применения по гражданской инфраструктуре", - добавил дипломат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияВашингтон (штат)ОБСЕНАТО
 
 
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