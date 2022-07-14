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Путин подписал закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли
Путин подписал закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли. Документ опубликован на... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:30
2022-07-14T19:33
экономика
россия
владимир путин
технологии
it-компании
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает инвестиционный налоговый вычет по расходам на оплату установки, тестирования, адаптации и модификации программного обеспечения и баз данных, включенных в единый реестр российского софта, а также объектов основных средств, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Вычет предоставляется и по расходам на обучение работников, обслуживающих такой софт, базы данных и объекты.При определении стоимости амортизируемого имущества устанавливается повышающий коэффициент 1,5 к расходам на приобретение российского радиоэлектронного оборудования, софта и баз данных, которые относятся к сфере искусственного интеллекта.Для организаций, проектирующих и разрабатывающих электронную (радиоэлектронную) продукцию, электронную компонентную базу, а также материалы и технологии для такой базы (по утвержденному правительством РФ перечню), понижается налог на прибыль: в федеральный бюджет ставка будет 3%, в бюджеты регионов – 0%. Аналогичные ставки действуют для производителей такой продукции и компонентной базы.Организациям, разрабатывающим и выпускающим собственные электронные компоненты и изделия, также дается право применять пониженные тарифы страховых взносов (7,6%). Причем для них исключается условие по численности работников, а требование по доле доходов от реализации соответствующих услуг (работ) в общей сумме доходов такой организации снижается до 70% с 90%.Кроме того, в отношении расходов, связанных с развитием генетических технологий, регионам предоставляется право вводить инвестиционный налоговый вычет в размере 42,5% от суммы таких расходов. При этом федеральная часть налога на прибыль может быть уменьшена на 7,5% от подобных расходов.
https://ria.ru/20220714/prizemlenie-1802454940.html
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экономика, россия, владимир путин, технологии, it-компании
19:30 14.07.2022 (обновлено: 19:33 14.07.2022)
 
Путин подписал закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли

Президент Путин подписал закон о налоговых стимулах для развития российской IT-отрасли

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает инвестиционный налоговый вычет по расходам на оплату установки, тестирования, адаптации и модификации программного обеспечения и баз данных, включенных в единый реестр российского софта, а также объектов основных средств, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Вычет предоставляется и по расходам на обучение работников, обслуживающих такой софт, базы данных и объекты.
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При определении стоимости амортизируемого имущества устанавливается повышающий коэффициент 1,5 к расходам на приобретение российского радиоэлектронного оборудования, софта и баз данных, которые относятся к сфере искусственного интеллекта.
Для организаций, проектирующих и разрабатывающих электронную (радиоэлектронную) продукцию, электронную компонентную базу, а также материалы и технологии для такой базы (по утвержденному правительством РФ перечню), понижается налог на прибыль: в федеральный бюджет ставка будет 3%, в бюджеты регионов – 0%. Аналогичные ставки действуют для производителей такой продукции и компонентной базы.
Организациям, разрабатывающим и выпускающим собственные электронные компоненты и изделия, также дается право применять пониженные тарифы страховых взносов (7,6%). Причем для них исключается условие по численности работников, а требование по доле доходов от реализации соответствующих услуг (работ) в общей сумме доходов такой организации снижается до 70% с 90%.
Кроме того, в отношении расходов, связанных с развитием генетических технологий, регионам предоставляется право вводить инвестиционный налоговый вычет в размере 42,5% от суммы таких расходов. При этом федеральная часть налога на прибыль может быть уменьшена на 7,5% от подобных расходов.
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