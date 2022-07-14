https://ria.ru/20220714/myanma-1802483156.html

Беглов провел встречу с премьером Мьянмы

Беглов провел встречу с премьером Мьянмы - РИА Новости, 14.07.2022

Беглов провел встречу с премьером Мьянмы

Санкт-Петербург и Мьянма намерены развивать сотрудничество в сфере медицины, промышленности, образования, культуры, туризма и сельского хозяйства, сообщила... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:22

2022-07-14T16:22

2022-07-14T16:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург и Мьянма намерены развивать сотрудничество в сфере медицины, промышленности, образования, культуры, туризма и сельского хозяйства, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг в Смольном провел встречу с председателем государственного административного совета, премьер-министром и верховным главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлаингом. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сфере медицины, образования, культуры, туризма, промышленности и сельского хозяйства."Правительство Санкт-Петербурга рассматривает Республику Союз Мьянма как доброго друга и надежного партнера. У нас огромный потенциал для развития сотрудничества. В следующем году мы отметим 75-летие дипломатических отношений. Считаю, что нужно встретить этот юбилей совместными делами и проектами", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По словам премьер-министра республики, у Петербурга и Мьянмы много перспективных направлений для сотрудничества. "Это экономика, культура, промышленные комплексы. Более 10 лет мы сотрудничаем в сфере образования. Благодаря обучению в Санкт-Петербурге наши инженеры сегодня успешно строят в Мьянме корабли. Мы хотим увеличить число наших студентов, которое будет обучаться в петербургских вузах", - сказал он.Отмечается, что на встрече достигнута договоренность о привлечении петербургских организаций к совместной разработке газовых и нефтяных месторождений на территории республики. Принято решение о взаимодействии торговых палат двух стран, Союза промышленников Петербурга и производителей Мьянмы. В сфере сельского хозяйства стороны договорились о создании совместных предприятий по переработке риса, кукурузы, бобовых, тропических фруктов, каучука. Планируется развивать сотрудничество в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями, а также в педиатрии.Беглов сообщил, что Петербург готов стать хабом для международных авиарейсов в направлении Юго-Восточной Азии, предложил организовать прямой рейс между Северной столицей и Мьянмой. Премьер-министр напомнил, что с 1 июля в Мьянме вводится безвизовый режим для граждан РФ и предложил открыть консульство страны в Петербурге.Также на встрече достигнута договоренность о взаимодействии Петербурга с тремя городами республики - столицей Нейпьидо, а также городами Мандалай и Янгон.Губернатор Петербурга также предложил развивать гуманитарные и религиозные контакты. "Более 100 лет назад в Петербурге был построен дацан. Это один из самых известных архитектурных памятников города. Буддисты из Мьянмы – студенты, бизнесмены, военнослужащие – имеют возможность во время пребывания в России посещать его. Хотелось бы, чтобы и наши соотечественники, временно или постоянно проживающие в Мьянме, имели такую возможность", - сказал Беглов.Премьер-министр выразил готовность организовать оказать содействие делегации Русской православной церкви в решении этого вопроса, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220712/myanma-1802047720.html

https://ria.ru/20220712/myanma-1801899942.html

https://ria.ru/20220712/pagoda-1801861846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, мьянма, санкт-петербург, александр беглов