https://ria.ru/20220714/msp-1802554286.html

Правительство предложило упростить порядок исключения МСП из реестра юрлиц

Правительство предложило упростить порядок исключения МСП из реестра юрлиц - РИА Новости, 14.07.2022

Правительство предложило упростить порядок исключения МСП из реестра юрлиц

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий с 2023 года порядок исключения малых и средних предприятий (МСП) из единого государственного реестра... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:04

2022-07-14T20:04

2022-07-14T20:04

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

правительство рф

госдума рф

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий с 2023 года порядок исключения малых и средних предприятий (МСП) из единого государственного реестра юрлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предусматривает возможность исключения юридического лица, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, из единого госреестра юрлиц в связи с принятием его учредителями (участниками) решения о прекращении деятельности такого предприятия.Одновременно вносятся изменения, направленные на установление ответственности участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью за сокрытие ими обязательств юрлица или иное нарушение прав кредиторов.Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить силу с 1 июля 2023 года. Этот срок обусловлен "необходимостью доработки информационных систем ФНС России" для реализации предлагаемых изменений, указывается в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20220707/biznes-1800856669.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), правительство рф, госдума рф