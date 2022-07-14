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Правительство предложило упростить порядок исключения МСП из реестра юрлиц - РИА Новости, 14.07.2022
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Правительство предложило упростить порядок исключения МСП из реестра юрлиц
Правительство предложило упростить порядок исключения МСП из реестра юрлиц - РИА Новости, 14.07.2022
Правительство предложило упростить порядок исключения МСП из реестра юрлиц
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий с 2023 года порядок исключения малых и средних предприятий (МСП) из единого государственного реестра... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:04
2022-07-14T20:04
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
правительство рф
госдума рф
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий с 2023 года порядок исключения малых и средних предприятий (МСП) из единого государственного реестра юрлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предусматривает возможность исключения юридического лица, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, из единого госреестра юрлиц в связи с принятием его учредителями (участниками) решения о прекращении деятельности такого предприятия.Одновременно вносятся изменения, направленные на установление ответственности участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью за сокрытие ими обязательств юрлица или иное нарушение прав кредиторов.Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить силу с 1 июля 2023 года. Этот срок обусловлен "необходимостью доработки информационных систем ФНС России" для реализации предлагаемых изменений, указывается в пояснительной записке к законопроекту.
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), правительство рф, госдума рф
20:04 14.07.2022
 
Правительство предложило упростить порядок исключения МСП из реестра юрлиц

Правительство внесло в Госдуму проект, упрощающий порядок исключения МСП из реестра юрлиц

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий с 2023 года порядок исключения малых и средних предприятий (МСП) из единого государственного реестра юрлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает возможность исключения юридического лица, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, из единого госреестра юрлиц в связи с принятием его учредителями (участниками) решения о прекращении деятельности такого предприятия.
Одновременно вносятся изменения, направленные на установление ответственности участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью за сокрытие ими обязательств юрлица или иное нарушение прав кредиторов.
Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить силу с 1 июля 2023 года. Этот срок обусловлен "необходимостью доработки информационных систем ФНС России" для реализации предлагаемых изменений, указывается в пояснительной записке к законопроекту.
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ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Правительство РФГосдума РФ
 
 
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