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Профсоюз: иностранные судовладельцы не отказались от российских моряков - РИА Новости, 14.07.2022
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Профсоюз: иностранные судовладельцы не отказались от российских моряков
Профсоюз: иностранные судовладельцы не отказались от российских моряков - РИА Новости, 14.07.2022
Профсоюз: иностранные судовладельцы не отказались от российских моряков
Пока ни один иностранный судовладелец, несмотря на санкции, официально не заявил о намерении отказаться от трудоустройства российских моряков, сообщает... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T04:38
2022-07-14T04:38
россия
япония
южная корея
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Пока ни один иностранный судовладелец, несмотря на санкции, официально не заявил о намерении отказаться от трудоустройства российских моряков, сообщает Дальневосточная региональная организация (ДВРО) Российского профсоюза моряков.Отмечается, что сейчас на судах иностранных судовладельцев работают не менее 6 тысяч дальневосточных моряков.По данным ДВРО, за первое полугодие в организацию поступило четыре обращения от экипажей судов и 12 индивидуальных обращений от моряков. Морякам и членам их семей возвращено более 160 тысяч долларов невыплаченной заработной платы и компенсаций в связи с травмами и гибелью моряков."За первое полугодие резко сократилось количество обращений моряков по поводу задержки невыплаты заработной платы, однако, с другой стороны, увеличилось количество обращений по поводу несвоевременной замены с судов после окончания сроков контрактов. Это было вызвано тем, что значительно сократилось количество авиарейсов в Россию из-за границы. В настоящее время авиарейсы из Японии и Южной Кореи в Россию вообще не выполняются, и это не позволяет производить смену экипажей судов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", — отмечает профсоюз.
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россия, япония, южная корея, в мире, владивосток
04:38 14.07.2022
 
Профсоюз: иностранные судовладельцы не отказались от российских моряков

ДВРО РПСМ: ни один иностранный судовладелец не отказался от найма моряков из России

© Fotolia / lphotoНефтяной танкер
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Fotolia / lphoto
Нефтяной танкер. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Пока ни один иностранный судовладелец, несмотря на санкции, официально не заявил о намерении отказаться от трудоустройства российских моряков, сообщает Дальневосточная региональная организация (ДВРО) Российского профсоюза моряков.
"Российские моряки, работающие на иностранных судах, сохраняют рабочие места на фоне геополитической ситуации и введенных Западом санкций. Проводя переговоры с иностранными судовладельцами, где работает большое количество российских моряков, выясняется, что пока массового отказа от российских моряков нет, рабочие места у них сохраняются. Несмотря на санкции, введенные Западом в отношении граждан РФ, российских компаний и судов, пока ни один иностранный судовладелец официально не заявил о намерении отказаться от трудоустройства моряков из РФ", — сообщает организация.
Отмечается, что сейчас на судах иностранных судовладельцев работают не менее 6 тысяч дальневосточных моряков.
По данным ДВРО, за первое полугодие в организацию поступило четыре обращения от экипажей судов и 12 индивидуальных обращений от моряков. Морякам и членам их семей возвращено более 160 тысяч долларов невыплаченной заработной платы и компенсаций в связи с травмами и гибелью моряков.
"За первое полугодие резко сократилось количество обращений моряков по поводу задержки невыплаты заработной платы, однако, с другой стороны, увеличилось количество обращений по поводу несвоевременной замены с судов после окончания сроков контрактов. Это было вызвано тем, что значительно сократилось количество авиарейсов в Россию из-за границы. В настоящее время авиарейсы из Японии и Южной Кореи в Россию вообще не выполняются, и это не позволяет производить смену экипажей судов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", — отмечает профсоюз.
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