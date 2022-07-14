https://ria.ru/20220714/moryaki-1802323962.html

Профсоюз: иностранные судовладельцы не отказались от российских моряков

Профсоюз: иностранные судовладельцы не отказались от российских моряков - РИА Новости, 14.07.2022

Профсоюз: иностранные судовладельцы не отказались от российских моряков

Пока ни один иностранный судовладелец, несмотря на санкции, официально не заявил о намерении отказаться от трудоустройства российских моряков, сообщает... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T04:38

2022-07-14T04:38

2022-07-14T04:38

россия

япония

южная корея

в мире

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Пока ни один иностранный судовладелец, несмотря на санкции, официально не заявил о намерении отказаться от трудоустройства российских моряков, сообщает Дальневосточная региональная организация (ДВРО) Российского профсоюза моряков.Отмечается, что сейчас на судах иностранных судовладельцев работают не менее 6 тысяч дальневосточных моряков.По данным ДВРО, за первое полугодие в организацию поступило четыре обращения от экипажей судов и 12 индивидуальных обращений от моряков. Морякам и членам их семей возвращено более 160 тысяч долларов невыплаченной заработной платы и компенсаций в связи с травмами и гибелью моряков."За первое полугодие резко сократилось количество обращений моряков по поводу задержки невыплаты заработной платы, однако, с другой стороны, увеличилось количество обращений по поводу несвоевременной замены с судов после окончания сроков контрактов. Это было вызвано тем, что значительно сократилось количество авиарейсов в Россию из-за границы. В настоящее время авиарейсы из Японии и Южной Кореи в Россию вообще не выполняются, и это не позволяет производить смену экипажей судов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", — отмечает профсоюз.

https://ria.ru/20220701/tanker-1799662655.html

россия

япония

южная корея

владивосток

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россия, япония, южная корея, в мире, владивосток