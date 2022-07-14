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Ученый объяснил, почему море в районе Анапы окрасилось в красный цвет - РИА Новости, 14.07.2022
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Ученый объяснил, почему море в районе Анапы окрасилось в красный цвет
Ученый объяснил, почему море в районе Анапы окрасилось в красный цвет - РИА Новости, 14.07.2022
Ученый объяснил, почему море в районе Анапы окрасилось в красный цвет
Черное море в Анапе окрасилось в красный цвет из-за водорослей, которые шторм разбил на многочисленные нитевидные частицы и принес к берегу, рассказал РИА... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:12
2022-07-14T15:12
анапа
черное море
краснодарский край
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СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. Черное море в Анапе окрасилось в красный цвет из-за водорослей, которые шторм разбил на многочисленные нитевидные частицы и принес к берегу, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.Ранее в соцсетях появилась информация, что морская вода неподалёку от Анапы окрасилась в красный цвет из-за водорослей.По словам Сапожникова, в акватории Черного моря, действительно, растут бурые и красные водоросли. На скалистых гребнях под водой образуются складки – дно из мергеля, где формируются бурые водоросли, а в конце весны и начале лета на них начинают развиваться красные эпифитные морские растения."Они к концу июня разрастаются в очень больших количествах, а потом начинаются шторма. Потому что воздух становится сильно горячим, а вода еще не успевает прогреться адекватно воздуху, и случаются штормовые явления, которые очень сильно влияют на водорослевые заросли. В результате красные эпифитные водоросли отрывает в огромных количествах, перемалывает и приносит к берегу. И то, что мы видим на берегу, свежие завалы, они состоят на 90% из оторванных красных нитчатых водорослей. Они же плавают в толще воды в виде мелких кусочков", - объяснил ученый.Сапожников добавил, что эти водоросли не являются опасными для человека. При этом точная причина окрашивания морской воды будет установлена после того, как учёные возьмут пробу и проведут исследование.Он отметил, что это не единственная версия, почему вода приобретает красно-розоватый оттенок. "Возможно, к массовому отрыву эпифитных нитчатых красных водорослей прибавилось цветение динофлагеллят из рода пророцентрум, которому также могли способствовать дожди в послештормовой период", - предположил собеседник агентства.На территории Краснодарского края до 11 июля действовало штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозировали в этот период шторм до 4 баллов, ливни, грозы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200521/1571809020.html
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анапа, черное море, краснодарский край
15:12 14.07.2022
 
Ученый объяснил, почему море в районе Анапы окрасилось в красный цвет

Черное море в Анапе окрасилось в красный цвет из-за шторма и водорослей

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрасные водоросли
Красные водоросли - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СОЧИ, 14 июл – РИА Новости. Черное море в Анапе окрасилось в красный цвет из-за водорослей, которые шторм разбил на многочисленные нитевидные частицы и принес к берегу, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.
Ранее в соцсетях появилась информация, что морская вода неподалёку от Анапы окрасилась в красный цвет из-за водорослей.
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По словам Сапожникова, в акватории Черного моря, действительно, растут бурые и красные водоросли. На скалистых гребнях под водой образуются складки – дно из мергеля, где формируются бурые водоросли, а в конце весны и начале лета на них начинают развиваться красные эпифитные морские растения.
"Они к концу июня разрастаются в очень больших количествах, а потом начинаются шторма. Потому что воздух становится сильно горячим, а вода еще не успевает прогреться адекватно воздуху, и случаются штормовые явления, которые очень сильно влияют на водорослевые заросли. В результате красные эпифитные водоросли отрывает в огромных количествах, перемалывает и приносит к берегу. И то, что мы видим на берегу, свежие завалы, они состоят на 90% из оторванных красных нитчатых водорослей. Они же плавают в толще воды в виде мелких кусочков", - объяснил ученый.
Сапожников добавил, что эти водоросли не являются опасными для человека. При этом точная причина окрашивания морской воды будет установлена после того, как учёные возьмут пробу и проведут исследование.
Он отметил, что это не единственная версия, почему вода приобретает красно-розоватый оттенок. "Возможно, к массовому отрыву эпифитных нитчатых красных водорослей прибавилось цветение динофлагеллят из рода пророцентрум, которому также могли способствовать дожди в послештормовой период", - предположил собеседник агентства.
На территории Краснодарского края до 11 июля действовало штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозировали в этот период шторм до 4 баллов, ливни, грозы.
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АнапаЧерное мореКраснодарский край
 
 
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