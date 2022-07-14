11:25 14.07.2022 (обновлено: 11:50 14.07.2022)
Балтийское море не станет внутренним морем НАТО, заявили в МИД
МИД: Балтийское море не будет внутренним морем НАТО после присоединения Финляндии и Швеции
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о превращении Балтийского моря в так называемое "внутреннее море" НАТО с присоединением к альянсу Швеции и Финляндии, заявила, что "мечтать не вредно".
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Балтийское море со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции становится внутренним бассейном альянса
"Как говорили классики, мечтать не вредно", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов.
Она пояснила, что "Балтийское море окружено не только территориями стран-членов НАТО, но и России. Считаться "внутренним" для альянса оно по определению не может. Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку на этот факт никак не влияет, как бы этого ни хотели в Польше или где-то еще", подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Говоря о самом присоединении Хельсинки и Стокгольма к НАТО, Захарова отметила, что реакция Москвы "на это событие будет зависеть от характера и степени возникающих в этой связи угроз для безопасности России".
"В случае необходимости все компенсирующие военно-технические меры, в том числе и в акватории так называемого "внутреннего моря", будут приняты", - резюмировала Захарова.