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Балтийское море не станет внутренним морем НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2022
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Балтийское море не станет внутренним морем НАТО, заявили в МИД
Балтийское море не станет внутренним морем НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2022
Балтийское море не станет внутренним морем НАТО, заявили в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о превращении Балтийского моря в так называемое "внутреннее РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:25
2022-07-14T11:50
в мире
россия
польша
нато
анджей дуда
балтийское море
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о превращении Балтийского моря в так называемое "внутреннее море" НАТО с присоединением к альянсу Швеции и Финляндии, заявила, что "мечтать не вредно".Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Балтийское море со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции становится внутренним бассейном альянса"Как говорили классики, мечтать не вредно", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов.Она пояснила, что "Балтийское море окружено не только территориями стран-членов НАТО, но и России. Считаться "внутренним" для альянса оно по определению не может. Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку на этот факт никак не влияет, как бы этого ни хотели в Польше или где-то еще", подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Говоря о самом присоединении Хельсинки и Стокгольма к НАТО, Захарова отметила, что реакция Москвы "на это событие будет зависеть от характера и степени возникающих в этой связи угроз для безопасности России"."В случае необходимости все компенсирующие военно-технические меры, в том числе и в акватории так называемого "внутреннего моря", будут приняты", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20220711/shvetsiya-1801711684.html
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в мире, россия, польша, нато, анджей дуда, балтийское море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, швеция, финляндия
11:25 14.07.2022 (обновлено: 11:50 14.07.2022)
 
Балтийское море не станет внутренним морем НАТО, заявили в МИД

МИД: Балтийское море не будет внутренним морем НАТО после присоединения Финляндии и Швеции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о превращении Балтийского моря в так называемое "внутреннее море" НАТО с присоединением к альянсу Швеции и Финляндии, заявила, что "мечтать не вредно".
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Балтийское море со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции становится внутренним бассейном альянса
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"Как говорили классики, мечтать не вредно", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов.
Она пояснила, что "Балтийское море окружено не только территориями стран-членов НАТО, но и России. Считаться "внутренним" для альянса оно по определению не может. Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку на этот факт никак не влияет, как бы этого ни хотели в Польше или где-то еще", подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Говоря о самом присоединении Хельсинки и Стокгольма к НАТО, Захарова отметила, что реакция Москвы "на это событие будет зависеть от характера и степени возникающих в этой связи угроз для безопасности России".
"В случае необходимости все компенсирующие военно-технические меры, в том числе и в акватории так называемого "внутреннего моря", будут приняты", - резюмировала Захарова.
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В миреРоссияПольшаНАТОАнджей ДудаБалтийское мореМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваШвецияФинляндия
 
 
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