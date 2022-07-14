https://ria.ru/20220714/more-1802366350.html

Балтийское море не станет внутренним морем НАТО, заявили в МИД

Балтийское море не станет внутренним морем НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2022

Балтийское море не станет внутренним морем НАТО, заявили в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о превращении Балтийского моря в так называемое "внутреннее РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:25

2022-07-14T11:25

2022-07-14T11:50

в мире

россия

польша

нато

анджей дуда

балтийское море

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о превращении Балтийского моря в так называемое "внутреннее море" НАТО с присоединением к альянсу Швеции и Финляндии, заявила, что "мечтать не вредно".Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Балтийское море со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции становится внутренним бассейном альянса"Как говорили классики, мечтать не вредно", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов.Она пояснила, что "Балтийское море окружено не только территориями стран-членов НАТО, но и России. Считаться "внутренним" для альянса оно по определению не может. Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку на этот факт никак не влияет, как бы этого ни хотели в Польше или где-то еще", подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Говоря о самом присоединении Хельсинки и Стокгольма к НАТО, Захарова отметила, что реакция Москвы "на это событие будет зависеть от характера и степени возникающих в этой связи угроз для безопасности России"."В случае необходимости все компенсирующие военно-технические меры, в том числе и в акватории так называемого "внутреннего моря", будут приняты", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20220711/shvetsiya-1801711684.html

https://ria.ru/20220706/turtsiya-1800644827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, польша, нато, анджей дуда, балтийское море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, швеция, финляндия