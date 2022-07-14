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ЦБ выпускает памятную монету, посвященную городу Рыльску
ЦБ выпускает памятную монету, посвященную городу Рыльску - РИА Новости, 14.07.2022
ЦБ выпускает памятную монету, посвященную городу Рыльску
Банк России в четверг, 14 июля, выпускает в обращение памятную недрагоценную монету номиналом 10 рублей, посвященную городу Рыльску, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:35
2022-07-14T10:35
2022-07-14T10:38
экономика
россия
рыльск
центральный банк рф (цб рф)
московский монетный двор
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Банк России в четверг, 14 июля, выпускает в обращение памятную недрагоценную монету номиналом 10 рублей, посвященную городу Рыльску, сообщается на сайте регулятора."Банк России 14 июля 2022 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "город Рыльск, Курская область" серии "Древние города России", - говорится в сообщении.На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части -"Банк России", в нижней части - "2022". Слева и справа на внешнем кольце - изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.На оборотной стороне монеты находится рельефное изображение панорамы города Рыльска с видом на Успенский собор, а на кольце по окружности имеются рельефные надписи: вверху - "Древние города России", внизу - "Рыльск".Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.
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экономика, россия, рыльск, центральный банк рф (цб рф), московский монетный двор
10:35 14.07.2022 (обновлено: 10:38 14.07.2022)
ЦБ выпускает памятную монету, посвященную городу Рыльску
Банк России выпускает в обращение памятную монету в честь города Рыльска 14 июля