https://ria.ru/20220714/moldaviya-1802442463.html

В Кремле призвали Молдавию не относиться к России как к угрозе

В Кремле призвали Молдавию не относиться к России как к угрозе - РИА Новости, 14.07.2022

В Кремле призвали Молдавию не относиться к России как к угрозе

В Молдавии не должны видеть угрозу со стороны РФ, было бы лучше искать взаимовыгодных добрых отношений, при этом усиление армии этой страны не создает рисков... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:37

2022-07-14T14:37

2022-07-14T14:47

россия

молдавия

в мире

дмитрий песков

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Молдавии не должны видеть угрозу со стороны РФ, было бы лучше искать взаимовыгодных добрых отношений, при этом усиление армии этой страны не создает рисков для России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Здесь нет рисков для России. Но здесь и Молдавия не должна видеть какую-то угрозу. Это совершенно абсурдно. Наверное, кто-то будет это сравнивать с Украиной. Но здесь какие-то сравнения абсолютно неуместны", - сказал он журналистам.Песков подчеркнул, что "все-таки Молдавия не превращалась - хотя были такие, наверное, желающие - не превращалась в такой центр "антироссии", как это пытались сделать на Украине". "Там другая история. Наверное, было бы в интересах Молдавии искать с нами добрых, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений", - сказал он.Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна не хочет ни с кем воевать, но обязана позаботиться о перевооружении армии, чтобы иметь возможность защититься. По ее словам, оборонная система страны находится в очень плохом состоянии, поэтому ситуация на Украине заставила задуматься о необходимости модернизации армии.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, в мире, дмитрий песков, майя санду