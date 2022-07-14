Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали Молдавию не относиться к России как к угрозе - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/moldaviya-1802442463.html
В Кремле призвали Молдавию не относиться к России как к угрозе
В Кремле призвали Молдавию не относиться к России как к угрозе - РИА Новости, 14.07.2022
В Кремле призвали Молдавию не относиться к России как к угрозе
В Молдавии не должны видеть угрозу со стороны РФ, было бы лучше искать взаимовыгодных добрых отношений, при этом усиление армии этой страны не создает рисков... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:37
2022-07-14T14:47
россия
молдавия
в мире
дмитрий песков
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Молдавии не должны видеть угрозу со стороны РФ, было бы лучше искать взаимовыгодных добрых отношений, при этом усиление армии этой страны не создает рисков для России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Здесь нет рисков для России. Но здесь и Молдавия не должна видеть какую-то угрозу. Это совершенно абсурдно. Наверное, кто-то будет это сравнивать с Украиной. Но здесь какие-то сравнения абсолютно неуместны", - сказал он журналистам.Песков подчеркнул, что "все-таки Молдавия не превращалась - хотя были такие, наверное, желающие - не превращалась в такой центр "антироссии", как это пытались сделать на Украине". "Там другая история. Наверное, было бы в интересах Молдавии искать с нами добрых, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений", - сказал он.Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна не хочет ни с кем воевать, но обязана позаботиться о перевооружении армии, чтобы иметь возможность защититься. По ее словам, оборонная система страны находится в очень плохом состоянии, поэтому ситуация на Украине заставила задуматься о необходимости модернизации армии.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, в мире, дмитрий песков, майя санду
14:37 14.07.2022 (обновлено: 14:47 14.07.2022)
 
В Кремле призвали Молдавию не относиться к России как к угрозе

Пресс-секретарь Путина Песков призвал Кишинев искать взаимовыгодных отношений с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Молдавии не должны видеть угрозу со стороны РФ, было бы лучше искать взаимовыгодных добрых отношений, при этом усиление армии этой страны не создает рисков для России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Здесь нет рисков для России. Но здесь и Молдавия не должна видеть какую-то угрозу. Это совершенно абсурдно. Наверное, кто-то будет это сравнивать с Украиной. Но здесь какие-то сравнения абсолютно неуместны", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что "все-таки Молдавия не превращалась - хотя были такие, наверное, желающие - не превращалась в такой центр "антироссии", как это пытались сделать на Украине". "Там другая история. Наверное, было бы в интересах Молдавии искать с нами добрых, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений", - сказал он.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна не хочет ни с кем воевать, но обязана позаботиться о перевооружении армии, чтобы иметь возможность защититься. По ее словам, оборонная система страны находится в очень плохом состоянии, поэтому ситуация на Украине заставила задуматься о необходимости модернизации армии.
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:03
Запад готов к уничтожению Молдавии
 
РоссияМолдавияВ миреДмитрий ПесковМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала