https://ria.ru/20220714/moldaviya-1802442463.html
В Кремле призвали Молдавию не относиться к России как к угрозе
В Кремле призвали Молдавию не относиться к России как к угрозе - РИА Новости, 14.07.2022
В Кремле призвали Молдавию не относиться к России как к угрозе
В Молдавии не должны видеть угрозу со стороны РФ, было бы лучше искать взаимовыгодных добрых отношений, при этом усиление армии этой страны не создает рисков... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:37
2022-07-14T14:37
2022-07-14T14:47
россия
молдавия
в мире
дмитрий песков
майя санду
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Молдавии не должны видеть угрозу со стороны РФ, было бы лучше искать взаимовыгодных добрых отношений, при этом усиление армии этой страны не создает рисков для России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Здесь нет рисков для России. Но здесь и Молдавия не должна видеть какую-то угрозу. Это совершенно абсурдно. Наверное, кто-то будет это сравнивать с Украиной. Но здесь какие-то сравнения абсолютно неуместны", - сказал он журналистам.Песков подчеркнул, что "все-таки Молдавия не превращалась - хотя были такие, наверное, желающие - не превращалась в такой центр "антироссии", как это пытались сделать на Украине". "Там другая история. Наверное, было бы в интересах Молдавии искать с нами добрых, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений", - сказал он.Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна не хочет ни с кем воевать, но обязана позаботиться о перевооружении армии, чтобы иметь возможность защититься. По ее словам, оборонная система страны находится в очень плохом состоянии, поэтому ситуация на Украине заставила задуматься о необходимости модернизации армии.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, в мире, дмитрий песков, майя санду
14:37 14.07.2022 (обновлено: 14:47 14.07.2022)
В Кремле призвали Молдавию не относиться к России как к угрозе
Пресс-секретарь Путина Песков призвал Кишинев искать взаимовыгодных отношений с Россией
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Молдавии не должны видеть угрозу со стороны РФ, было бы лучше искать взаимовыгодных добрых отношений, при этом усиление армии этой страны не создает рисков для России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Здесь нет рисков для России
. Но здесь и Молдавия
не должна видеть какую-то угрозу. Это совершенно абсурдно. Наверное, кто-то будет это сравнивать с Украиной
. Но здесь какие-то сравнения абсолютно неуместны", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что "все-таки Молдавия не превращалась - хотя были такие, наверное, желающие - не превращалась в такой центр "антироссии", как это пытались сделать на Украине". "Там другая история. Наверное, было бы в интересах Молдавии искать с нами добрых, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений", - сказал он.
Президент Молдавии Майя Санду
заявила, что страна не хочет ни с кем воевать, но обязана позаботиться о перевооружении армии, чтобы иметь возможность защититься. По ее словам, оборонная система страны находится в очень плохом состоянии, поэтому ситуация на Украине заставила задуматься о необходимости модернизации армии.