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NASA ждет соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС

NASA ждет соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС - РИА Новости, 14.07.2022

NASA ждет соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС

Американское аэрокосмическое агентство рассчитывает на скорое заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T04:00

2022-07-14T04:00

2022-07-14T05:23

космос - риа наука

дмитрий рогозин

анна кикина

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наса

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Американское аэрокосмическое агентство рассчитывает на скорое заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС), сообщила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл на брифинге аэрокосмического агентства.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в России ожидают ответа США на проект соглашения, подписать документ могут в ближайшее время. В середине июня стало известно о распоряжении правительства о проведении переговоров между "Роскосмосом" и NASA о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.По словам Рогозина, в Штатах проходит подготовку единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая может стать первым гражданином России на американском корабле Crew Dragon. "Роскосмос", в свою очередь, ждет от NASA предложений по кандидатам — помимо ранее заявленного астронавта Франсиско Рубио, подготовку должен пройти астронавт для дублирующего экипажа.Вайгл на брифинге уточнила, что тренировки космонавта в США и астронавта в России продолжаются по графику.

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космос - риа наука, дмитрий рогозин, анна кикина, россия, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, вашингтон