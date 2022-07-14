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NASA ждет соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС - РИА Новости, 14.07.2022
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NASA ждет соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС
NASA ждет соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС - РИА Новости, 14.07.2022
NASA ждет соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС
Американское аэрокосмическое агентство рассчитывает на скорое заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T04:00
2022-07-14T05:23
космос - риа наука
дмитрий рогозин
анна кикина
россия
сша
наса
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Американское аэрокосмическое агентство рассчитывает на скорое заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС), сообщила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл на брифинге аэрокосмического агентства.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в России ожидают ответа США на проект соглашения, подписать документ могут в ближайшее время. В середине июня стало известно о распоряжении правительства о проведении переговоров между "Роскосмосом" и NASA о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.По словам Рогозина, в Штатах проходит подготовку единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая может стать первым гражданином России на американском корабле Crew Dragon. "Роскосмос", в свою очередь, ждет от NASA предложений по кандидатам — помимо ранее заявленного астронавта Франсиско Рубио, подготовку должен пройти астронавт для дублирующего экипажа.Вайгл на брифинге уточнила, что тренировки космонавта в США и астронавта в России продолжаются по графику.
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, анна кикина, россия, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, вашингтон
04:00 14.07.2022 (обновлено: 05:23 14.07.2022)
 
NASA ждет соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС

NASA рассчитывает на скорое заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Американское аэрокосмическое агентство рассчитывает на скорое заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС), сообщила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл на брифинге аэрокосмического агентства.

"Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и "Роскосмосе", — отметила Вайгл.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в России ожидают ответа США на проект соглашения, подписать документ могут в ближайшее время. В середине июня стало известно о распоряжении правительства о проведении переговоров между "Роскосмосом" и NASA о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.
По словам Рогозина, в Штатах проходит подготовку единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая может стать первым гражданином России на американском корабле Crew Dragon. "Роскосмос", в свою очередь, ждет от NASA предложений по кандидатам — помимо ранее заявленного астронавта Франсиско Рубио, подготовку должен пройти астронавт для дублирующего экипажа.
Вайгл на брифинге уточнила, что тренировки космонавта в США и астронавта в России продолжаются по графику.
Художественное изображение Российской орбитальной служебной станции - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинАнна КикинаРоссияСШАНАСАРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXВашингтон
 
 
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