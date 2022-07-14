https://ria.ru/20220714/miny-1802563430.html

Мины ВСУ продолжают калечить жителей Северодонецка, заявили в ЦРБ города

Мины ВСУ продолжают калечить жителей Северодонецка, заявили в ЦРБ города - РИА Новости, 14.07.2022

Мины ВСУ продолжают калечить жителей Северодонецка, заявили в ЦРБ города

Мины украинских военных, которые они оставили после себя, продолжают калечить мирных жителей Северодонецка, сообщил РИА Новости заведующий ЦРБ города... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:59

2022-07-14T20:59

2022-07-14T21:13

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мины украинских военных, которые они оставили после себя, продолжают калечить мирных жителей Северодонецка, сообщил РИА Новости заведующий ЦРБ города Северодонецк Александр Дегтярев.По его словам, также на днях пострадал пожилой мужчина на собственном огороде. Еще один ребенок поступил с контузией - его, как отметил собеседник агентства, отправили на лечение в Луганск.Кроме того, Дегрярев рассказал, что за время боевых действий ЦРБ Северодонецка потеряла пять сотрудников, которые под обстрелами украинских боевиков до последнего оставались с пациентами."За этот период мы потеряли экипаж скорой помощи... Это было 10 марта. Они ехали к пациенту оказать паллиативную помощь, там был прямой прилет мины в машину, экипаж погиб - и водитель, и медсестра. Вторая потеря: ребята-волонтеры, которые здесь работали, обеспечивали докторам возможность работать, обслуживали дизель-генератор и помогали по хозяйству, их было трое, они находились около генератора. Это были беззвучные мины, три прилета, это было 23 июня", - рассказал Дегтярев.Как рассказали в медучреждении, за четыре месяца боев больница не закрылась ни на один день, продолжала оказывать помощь раненым и больным.Отмечается также, что медгородок сильно пострадал и сейчас власти ЛНР оценивают масштабы разрушения. По словам заведующего ЦРБ, в учреждение уже приезжали специалисты из России, в частности, из Пермского края, они будут помогать восстанавливать работу больницы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, луганск, северодонецк, луганская народная республика