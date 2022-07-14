Мины ВСУ продолжают калечить жителей Северодонецка, заявили в ЦРБ города

Глава ЦРБ Северодонецка Дегтярев: мины украинских военных продолжают калечить горожан
Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.
Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.
"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.
"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.
Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.
Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.
Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.
Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.
К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.
К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.
Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.
Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.
В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.
В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.
Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.
Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.
Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.
Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.
Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.
Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.
Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.
"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.
Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.
Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.
К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.
Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.
В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.
Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.
Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.
Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.