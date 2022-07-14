Рейтинг@Mail.ru
Мины ВСУ продолжают калечить жителей Северодонецка, заявили в ЦРБ города - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/miny-1802563430.html
Мины ВСУ продолжают калечить жителей Северодонецка, заявили в ЦРБ города
Мины ВСУ продолжают калечить жителей Северодонецка, заявили в ЦРБ города - РИА Новости, 14.07.2022
Мины ВСУ продолжают калечить жителей Северодонецка, заявили в ЦРБ города
Мины украинских военных, которые они оставили после себя, продолжают калечить мирных жителей Северодонецка, сообщил РИА Новости заведующий ЦРБ города... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:59
2022-07-14T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
луганск
северодонецк
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1783003733_0:9:3068:1735_1920x0_80_0_0_f469867153b7644a41279688a0bbae1e.jpg
СЕВЕРОДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мины украинских военных, которые они оставили после себя, продолжают калечить мирных жителей Северодонецка, сообщил РИА Новости заведующий ЦРБ города Северодонецк Александр Дегтярев.По его словам, также на днях пострадал пожилой мужчина на собственном огороде. Еще один ребенок поступил с контузией - его, как отметил собеседник агентства, отправили на лечение в Луганск.Кроме того, Дегрярев рассказал, что за время боевых действий ЦРБ Северодонецка потеряла пять сотрудников, которые под обстрелами украинских боевиков до последнего оставались с пациентами."За этот период мы потеряли экипаж скорой помощи... Это было 10 марта. Они ехали к пациенту оказать паллиативную помощь, там был прямой прилет мины в машину, экипаж погиб - и водитель, и медсестра. Вторая потеря: ребята-волонтеры, которые здесь работали, обеспечивали докторам возможность работать, обслуживали дизель-генератор и помогали по хозяйству, их было трое, они находились около генератора. Это были беззвучные мины, три прилета, это было 23 июня", - рассказал Дегтярев.Как рассказали в медучреждении, за четыре месяца боев больница не закрылась ни на один день, продолжала оказывать помощь раненым и больным.Отмечается также, что медгородок сильно пострадал и сейчас власти ЛНР оценивают масштабы разрушения. По словам заведующего ЦРБ, в учреждение уже приезжали специалисты из России, в частности, из Пермского края, они будут помогать восстанавливать работу больницы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганск
северодонецк
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1783003733_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_e4436b292d52e66764b305d9382bd959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, луганск, северодонецк, луганская народная республика
20:59 14.07.2022 (обновлено: 21:13 14.07.2022)
 
Мины ВСУ продолжают калечить жителей Северодонецка, заявили в ЦРБ города

Глава ЦРБ Северодонецка Дегтярев: мины украинских военных продолжают калечить горожан

© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВЕРОДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мины украинских военных, которые они оставили после себя, продолжают калечить мирных жителей Северодонецка, сообщил РИА Новости заведующий ЦРБ города Северодонецк Александр Дегтярев.
"Пришла относительно мирная жизнь, относительно - потому что сегодня (в четверг) нам доставили двух пациентов с минно-взрывными, у одного из них обе стопы оторваны, у второго - одна. Наступили на мину в районе автовокзала. Парковали машину и наступили", - сказал Дегтярев.
По его словам, также на днях пострадал пожилой мужчина на собственном огороде. Еще один ребенок поступил с контузией - его, как отметил собеседник агентства, отправили на лечение в Луганск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Кроме того, Дегрярев рассказал, что за время боевых действий ЦРБ Северодонецка потеряла пять сотрудников, которые под обстрелами украинских боевиков до последнего оставались с пациентами.
"За этот период мы потеряли экипаж скорой помощи... Это было 10 марта. Они ехали к пациенту оказать паллиативную помощь, там был прямой прилет мины в машину, экипаж погиб - и водитель, и медсестра. Вторая потеря: ребята-волонтеры, которые здесь работали, обеспечивали докторам возможность работать, обслуживали дизель-генератор и помогали по хозяйству, их было трое, они находились около генератора. Это были беззвучные мины, три прилета, это было 23 июня", - рассказал Дегтярев.
Как рассказали в медучреждении, за четыре месяца боев больница не закрылась ни на один день, продолжала оказывать помощь раненым и больным.
Отмечается также, что медгородок сильно пострадал и сейчас власти ЛНР оценивают масштабы разрушения. По словам заведующего ЦРБ, в учреждение уже приезжали специалисты из России, в частности, из Пермского края, они будут помогать восстанавливать работу больницы.
"Пускай не говорят, что не было": Северодонецк после ухода украинских войск
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

Жительница окраины Северодонецка идет мимо горящего дома, в который попал снаряд при артиллерийском обстреле
1 из 12

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

Жилой многоквартирный дом в районе школы №8 в Северодонецке
2 из 12

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

Школа №8 в Северодонецке, пострадавшая от артиллерийского обстрела
3 из 12

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

Жительница дачного поселка Замуловка под Северодонецком
4 из 12

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
5 из 12

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

Улица Северодонецка
6 из 12

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
7 из 12

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

Вид из окна дома в Северодонецке
8 из 12

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

Жительница Северодонецка укрывается в убежище в подвале школы №8
9 из 12

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Значительная часть домов в городе разбита.

Школа №8 в Северодонецке, пострадавшая от артиллерийского обстрела
10 из 12

Значительная часть домов в городе разбита.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

Захоронения жителей рядом с жилыми домами в Северодонецке
11 из 12

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенная часовня в Северодонецке.
Разрушенная часовня в Северодонецке
12 из 12
Разрушенная часовня в Северодонецке.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 12

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 12

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 12

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 12

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 12

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 12

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 12

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 12

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 12

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 12

Значительная часть домов в городе разбита.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 12
Разрушенная часовня в Северодонецке.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоЛуганскСеверодонецкЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала