https://ria.ru/20220714/minoborony-1802407152.html

Российские "Калибры" уничтожили в Запорожье ангары с украинскими РСЗО

Российские "Калибры" уничтожили в Запорожье ангары с украинскими РСЗО - РИА Новости, 14.07.2022

Российские "Калибры" уничтожили в Запорожье ангары с украинскими РСЗО

За минувшие сутки российские вооруженные силы уничтожили в Запорожье ангары с украинскими реактивными системами залпового огня, взвод американских гаубиц под... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:02

2022-07-14T13:02

2022-07-14T15:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

запорожье

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские вооруженные силы уничтожили в Запорожье ангары с украинскими реактивными системами залпового огня, взвод американских гаубиц под Харьковом и сбили два самолета, сообщили журналистам в Минобороны.Артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы поразили батарею РСЗО в районе Славянска, взвод таких систем близ села Николаевка в ДНР и взвод американских гаубиц М-777 на огневых позициях в селе Первомайское под Харьковом.Российские истребители сбили два украинских самолета — Су-24 в небе над Славянском и МиГ-29 в окрестностях села Троицкое в ДНР. Подразделения ПВО, в свою очередь, уничтожили 12 беспилотников, а также перехватили две ракеты "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО "Ураган" в районе Новой Каховки.Кроме того, в районе села Березнеговатое в Николаевской области, близ Константиновки и Краматорска в ДНР поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. Общие потери этих соединений составили до тысячи человек и более ста единиц вооружения и военной техники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802385709.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, запорожье, безопасность, вооруженные силы украины