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МИД России: односторонние санкции Запада обернутся глобальной рецессией - РИА Новости, 14.07.2022
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МИД России: односторонние санкции Запада обернутся глобальной рецессией
МИД России: односторонние санкции Запада обернутся глобальной рецессией - РИА Новости, 14.07.2022
МИД России: односторонние санкции Запада обернутся глобальной рецессией
Попытки стран Запада раскрутить спираль односторонних санкций против РФ обернутся глобальной рецессией, заявил, выступая в ходе политического форума по целям... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T23:42
2022-07-14T23:55
в мире
цены на нефть
владимир путин
россия
украина
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ООН, 14 июл – РИА Новости. Попытки стран Запада раскрутить спираль односторонних санкций против РФ обернутся глобальной рецессией, заявил, выступая в ходе политического форума по целям устойчивого развития, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Допущенные в пандемию просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик стран Запада привели к всплеску нестабильности на глобальных сырьевых рынках задолго до начала специальной военной операции России", - сказал Вершинин."Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией", - добавил он.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220714/ssha-1802556634.html
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в мире, цены на нефть, владимир путин, россия, украина, мвф
23:42 14.07.2022 (обновлено: 23:55 14.07.2022)
 
МИД России: односторонние санкции Запада обернутся глобальной рецессией

МИД России: односторонние санкции Запада обернутся глобальной рецессией

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ООН, 14 июл – РИА Новости. Попытки стран Запада раскрутить спираль односторонних санкций против РФ обернутся глобальной рецессией, заявил, выступая в ходе политического форума по целям устойчивого развития, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Допущенные в пандемию просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик стран Запада привели к всплеску нестабильности на глобальных сырьевых рынках задолго до начала специальной военной операции России", - сказал Вершинин.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 20:15
В МИД заявили, что США намеренно повышают уровень глобальной напряженности
"Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией", - добавил он.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 18:37
В МИД посоветовали Трасс заняться собственной страной вместо Украины
 
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