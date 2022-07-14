https://ria.ru/20220714/mid-1802400471.html

Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенных, заявили в МИД

Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенных, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2022

Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенных, заявили в МИД

Москва готова к работе с США по вопросу обмену граждан, находящихся под стражей, но спекуляций и, тем более, давления не потерпит, это бесперспективно, заявила... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:45

2022-07-14T12:45

2022-07-14T12:45

в мире

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва готова к работе с США по вопросу обмену граждан, находящихся под стражей, но спекуляций и, тем более, давления не потерпит, это бесперспективно, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы призываем власти США не спекулировать на этой чувствительной материи, затрагивающей судьбы конкретных людей, и советуем отказаться от бесперспективных попыток оказывать на нас давление. Призываем их сосредоточиться на практической работе по установленным каналам. По-другому просто не получится", - сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости, ведутся ли сейчас переговоры между Россией и США по обмену заключенными, как об этом ранее заявил Белый дом."Они (США) должны определиться, чего они хотят. Предметно работать? К такому подходу мы готовы. Заниматься самопиаром или информационными кампаниями - это их выбор, но мы в этом участвовать не собираемся", - добавила Захарова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220711/but-1801711245.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)