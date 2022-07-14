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Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенных, заявили в МИД
Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенных, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2022
Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенных, заявили в МИД
Москва готова к работе с США по вопросу обмену граждан, находящихся под стражей, но спекуляций и, тем более, давления не потерпит, это бесперспективно, заявила... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:45
2022-07-14T12:45
2022-07-14T12:45
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва готова к работе с США по вопросу обмену граждан, находящихся под стражей, но спекуляций и, тем более, давления не потерпит, это бесперспективно, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы призываем власти США не спекулировать на этой чувствительной материи, затрагивающей судьбы конкретных людей, и советуем отказаться от бесперспективных попыток оказывать на нас давление. Призываем их сосредоточиться на практической работе по установленным каналам. По-другому просто не получится", - сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости, ведутся ли сейчас переговоры между Россией и США по обмену заключенными, как об этом ранее заявил Белый дом."Они (США) должны определиться, чего они хотят. Предметно работать? К такому подходу мы готовы. Заниматься самопиаром или информационными кампаниями - это их выбор, но мы в этом участвовать не собираемся", - добавила Захарова в ходе брифинга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенных, заявили в МИД
Захарова: Россия готова к работе с США по обмену заключенных, но не потерпит давления