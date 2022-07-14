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Севастополь взял шефство над Мелитополем - РИА Новости, 14.07.2022
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Севастополь взял шефство над Мелитополем
Севастополь взял шефство над Мелитополем - РИА Новости, 14.07.2022
Севастополь взял шефство над Мелитополем
Город Севастополь взял шефство над временным областным центром Запорожской области Мелитополем, такая практика будет распространена и на другие освобожденные... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:37
2022-07-14T14:37
здоровье - общество
севастополь
запорожская область
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Город Севастополь взял шефство над временным областным центром Запорожской области Мелитополем, такая практика будет распространена и на другие освобожденные районы, сообщил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава администрации региона Евгений Балицкий."У нас в город приехала группа шефов, по всей области будет распространена практика шефов. За городом Мелитополем закреплен Севастополь, за районами закреплены Тверь, Новгородская область, Белгородская, другие, которые помогают отдельно взятым районам решать проблемы с дорогами, подготовкой к 1 сентября", - сказал Балицкий.Такая практика ранее была распространена в Донецкой и Луганской народных республиках.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220705/shefstvo-1800418682.html
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здоровье - общество, севастополь, запорожская область, россия
14:37 14.07.2022
 
Севастополь взял шефство над Мелитополем

Глава Запорожской ВГА Балицкий сообщил, что Севастополь взял шефство над Мелитополем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Празднование Дня России в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Город Севастополь взял шефство над временным областным центром Запорожской области Мелитополем, такая практика будет распространена и на другие освобожденные районы, сообщил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава администрации региона Евгений Балицкий.
"У нас в город приехала группа шефов, по всей области будет распространена практика шефов. За городом Мелитополем закреплен Севастополь, за районами закреплены Тверь, Новгородская область, Белгородская, другие, которые помогают отдельно взятым районам решать проблемы с дорогами, подготовкой к 1 сентября", - сказал Балицкий.
Такая практика ранее была распространена в Донецкой и Луганской народных республиках.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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