https://ria.ru/20220714/melitopol-1802442584.html
Севастополь взял шефство над Мелитополем
Севастополь взял шефство над Мелитополем - РИА Новости, 14.07.2022
Севастополь взял шефство над Мелитополем
Город Севастополь взял шефство над временным областным центром Запорожской области Мелитополем, такая практика будет распространена и на другие освобожденные... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:37
2022-07-14T14:37
2022-07-14T14:37
здоровье - общество
севастополь
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Город Севастополь взял шефство над временным областным центром Запорожской области Мелитополем, такая практика будет распространена и на другие освобожденные районы, сообщил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава администрации региона Евгений Балицкий."У нас в город приехала группа шефов, по всей области будет распространена практика шефов. За городом Мелитополем закреплен Севастополь, за районами закреплены Тверь, Новгородская область, Белгородская, другие, которые помогают отдельно взятым районам решать проблемы с дорогами, подготовкой к 1 сентября", - сказал Балицкий.Такая практика ранее была распространена в Донецкой и Луганской народных республиках.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220705/shefstvo-1800418682.html
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здоровье - общество, севастополь, запорожская область, россия
Севастополь взял шефство над Мелитополем
Глава Запорожской ВГА Балицкий сообщил, что Севастополь взял шефство над Мелитополем