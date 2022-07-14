Директор АНИИ назвал маршрут первой экспедиции на ЛСП "Северный полюс"
Директор АНИИ Макаров назвал маршрут первой экспедиции на платформе "Северный полюс"
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛедостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс", которая отправится в первую экспедицию в сентябре, первоначально зайдет в Мурманск, где пройдет дозагрузку, а затем отправится в сторону Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане, где планируется вхождение в дрейф, сообщил журналистам директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.
"Маршрут у нас очень простой. Сперва мы должны зайти в Мурманск из Санкт-Петербурга, это займет порядка 12 суток в зависимости от погоды. Там нам нужно будет дозагрузить снабжение, исследователи, скорее всего, будут садиться в Мурманске. Из Мурманска платформа должна пойти своим ходом в сторону Новосибирских островов, где и планируется вхождение в дрейф", — сказал Макаров.
Ранее он сообщил, что ученые к концу лета выберут льдину в Северном Ледовитом океане, в которую платформа сможет "вморозиться" для дрейфа. По его словам, обе потенциальные льдины расположены в районе Новосибирских островов – архипелаге между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем.
ЛСП "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра. Эта платформа предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Ранее для полярных экспедиций использовали дрейфующие льды, ученые организовывали на них научные станции. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс".
Основной целью работ первой экспедиции на ЛСП "Северный полюс" станет выполнение комплексных исследований в системе "атмосфера — ледяной покров — океан" в высоких широтах Северного Ледовитого океана в годовом цикле. Исследования проведут в ходе свободного дрейфа вмороженной в лёд платформы в области трансарктического дрейфа от района его зарождения в северных частях Чукотского и Восточно-Сибирского морей до выхода в Северо-Европейский бассейн Атлантического океана через пролив Фрама. На льдине вокруг ЛСП разместится научный лагерь, часть программы исследований станции будет выполнена на борту судна.