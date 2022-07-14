https://ria.ru/20220714/marshrut-1802318977.html

Директор АНИИ назвал маршрут первой экспедиции на ЛСП "Северный полюс"

Директор АНИИ назвал маршрут первой экспедиции на ЛСП "Северный полюс" - РИА Новости, 14.07.2022

Директор АНИИ назвал маршрут первой экспедиции на ЛСП "Северный полюс"

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс", которая отправится в первую экспедицию в сентябре, первоначально зайдет в Мурманск, где пройдет... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T01:25

2022-07-14T01:25

2022-07-14T01:25

наука

северный ледовитый океан

новосибирские острова

атлантический океан

северный полюс (дрейфующая станция)

общество

александр макаров (директор арктического и антарктического нии)

москва

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс", которая отправится в первую экспедицию в сентябре, первоначально зайдет в Мурманск, где пройдет дозагрузку, а затем отправится в сторону Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане, где планируется вхождение в дрейф, сообщил журналистам директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.Ранее он сообщил, что ученые к концу лета выберут льдину в Северном Ледовитом океане, в которую платформа сможет "вморозиться" для дрейфа. По его словам, обе потенциальные льдины расположены в районе Новосибирских островов – архипелаге между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем.ЛСП "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра. Эта платформа предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Ранее для полярных экспедиций использовали дрейфующие льды, ученые организовывали на них научные станции. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс".Основной целью работ первой экспедиции на ЛСП "Северный полюс" станет выполнение комплексных исследований в системе "атмосфера — ледяной покров — океан" в высоких широтах Северного Ледовитого океана в годовом цикле. Исследования проведут в ходе свободного дрейфа вмороженной в лёд платформы в области трансарктического дрейфа от района его зарождения в северных частях Чукотского и Восточно-Сибирского морей до выхода в Северо-Европейский бассейн Атлантического океана через пролив Фрама. На льдине вокруг ЛСП разместится научный лагерь, часть программы исследований станции будет выполнена на борту судна.

https://ria.ru/20220714/ozera-1802318808.html

северный ледовитый океан

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северный ледовитый океан, новосибирские острова, атлантический океан, северный полюс (дрейфующая станция), общество, александр макаров (директор арктического и антарктического нии), москва, россия