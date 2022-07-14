https://ria.ru/20220714/manturov-1802427732.html
Мишустин пожелал удачи Мантурову при его рассмотрении на пост вице-премьера
Мишустин пожелал удачи Мантурову при его рассмотрении на пост вице-премьера - РИА Новости, 14.07.2022
Мишустин пожелал удачи Мантурову при его рассмотрении на пост вице-премьера
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал предложенного на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова профессионалом с большим РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:10
2022-07-14T14:10
2022-07-14T14:10
госдума рф
лдпр
денис мантуров
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал предложенного на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова профессионалом с большим опытом, отметив, что перед новым заместителем стоит ответственная задача - обеспечить переход на собственное производство необходимых для страны товаров. Он также пожелал Мантурову удачи при рассмотрении его кандидатуры на пост."Во вторник президент своим указом ввел новую должность - заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли, на рассмотрение в Госдуму внесена кандидатура Дениса Валентиновича Мантурова", - сказал Мишустин, открывая в четверг заседание правительства.Он назвал Мантурова "профессионалом с большим опытом работы". "Перед отечественной промышленностью стоит ответственная задача - не только удержать объемы выпуска продукции, но и в сжатые сроки обеспечить переход на собственное производство необходимых для страны товаров. Сейчас в условиях беспрецедентных санкций требуется высокая скорость принятия решений и их дальнейшая реализация, ведь отрасли подвержены влиянию различных ограничений и запретов, и нужно максимально гибко реагировать на текущую динамику", - добавил глава российского правительства."Денис Валентинович, знаю, что вы уже начали общение с руководителями фракций в Госдуме, а на завтра запланировано голосование депутатов по вашей кандидатуре. Мы желаем вам удачи", - добавил Мишустин.В четверг Мантуров встретится с фракциями ЛДПР и "Новые люди". Накануне состоялось его общение с представителями фракции "Справедливая Россия - За правду".
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госдума рф, лдпр, денис мантуров
Мишустин пожелал удачи Мантурову при его рассмотрении на пост вице-премьера
Мишустин пожелал удачи Мантурову при рассмотрении его кандидатуры на пост вице-премьера
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал предложенного на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова профессионалом с большим опытом, отметив, что перед новым заместителем стоит ответственная задача - обеспечить переход на собственное производство необходимых для страны товаров. Он также пожелал Мантурову удачи при рассмотрении его кандидатуры на пост.
"Во вторник президент своим указом ввел новую должность - заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли, на рассмотрение в Госдуму
внесена кандидатура Дениса Валентиновича Мантурова", - сказал Мишустин, открывая в четверг заседание правительства.
Он назвал Мантурова "профессионалом с большим опытом работы". "Перед отечественной промышленностью стоит ответственная задача - не только удержать объемы выпуска продукции, но и в сжатые сроки обеспечить переход на собственное производство необходимых для страны товаров. Сейчас в условиях беспрецедентных санкций требуется высокая скорость принятия решений и их дальнейшая реализация, ведь отрасли подвержены влиянию различных ограничений и запретов, и нужно максимально гибко реагировать на текущую динамику", - добавил глава российского правительства.
"Денис Валентинович, знаю, что вы уже начали общение с руководителями фракций в Госдуме, а на завтра запланировано голосование депутатов по вашей кандидатуре. Мы желаем вам удачи", - добавил Мишустин.
В четверг Мантуров встретится с фракциями ЛДПР
и "Новые люди". Накануне состоялось его общение с представителями фракции "Справедливая Россия - За правду".