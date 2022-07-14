https://ria.ru/20220714/manturov-1802368137.html
В ГД внесли проект постановления об утверждении Мантурова вице-премьером
В ГД внесли проект постановления об утверждении Мантурова вице-премьером - РИА Новости, 14.07.2022
В ГД внесли проект постановления об утверждении Мантурова вице-премьером
В Госдуму внесен проект постановления об утверждении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова вице-премьером, документ доступен в базе данных ГД. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:30
2022-07-14T11:30
2022-07-14T11:30
политика
россия
госдума рф
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления об утверждении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова вице-премьером, документ доступен в базе данных ГД."Включить в проект порядка работы заседания Государственной думы 15 июля 2022 года вопрос об утверждении по представлению председателя правительства Российской Федерации кандидатуры Мантурова Дениса Валентиновича на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра промышленности и торговли Российской Федерации на фиксированное время 12.00 часов", - говорится в решении Совета ГД, внесенном с пакетом документов.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на соответствующую должность. СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-премьер Юрий Борисов якобы может покинуть пост и занять должность главы "Роскосмоса".
https://ria.ru/20220713/pravitelstvo-1802166572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин
В ГД внесли проект постановления об утверждении Мантурова вице-премьером
В Госдуму внесли проект постановления об утверждении Дениса Мантурова вице-премьером