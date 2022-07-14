https://ria.ru/20220714/lobo-1802577457.html

Неизвестные застрелили сына экс-президента Гондураса Лобо

Неизвестные застрелили сына экс-президента Гондураса Лобо - РИА Новости, 14.07.2022

Неизвестные застрелили сына экс-президента Гондураса Лобо

Группа неизвестных застрелила в Тегусигальпе четырех человек, включая сына бывшего президента Гондураса Саида Лобо, нынешний лидер страны Сиомара Кастро... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T22:58

2022-07-14T22:58

2022-07-14T22:59

в мире

порфирио лобо

гондурас

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МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Группа неизвестных застрелила в Тегусигальпе четырех человек, включая сына бывшего президента Гондураса Саида Лобо, нынешний лидер страны Сиомара Кастро выразила соболезнования семьям погибших."Выражаю свою солидарность с бывшим президентом Порфирио Лобо, Роситой (Роса Элена Бонилья, жена экс-президента) и родными жестоко убитых молодых людей. Осуждаю эскадроны смерти, которые годами безнаказанно действуют в Гондурасе. Мы не успокоимся, пока не уничтожим их", - написала Кастро в своем блоге в Twitter.По информации местных СМИ, которые публикуют видеозаписи уличных камер, неизвестные - около семи человек с автоматическим оружием - захватили на выезде из ночного клуба четырех молодых людей, среди которых находился Саид Лобо Соса - сын бывшего президента этой страны Порфирио Лобо Сосы (2010-2014). Пленников убили на месте.Директор полиции Гондураса Густаво Санчес сообщил журналистам, что ответственными в преступлении предположительно являются "члены международной преступной группировки MS-13, цели которых - вызвать страх, хаос и нестабильность".

https://ria.ru/20220422/obvinenie-1784827277.html

https://ria.ru/20220217/gonduras-1773236253.html

гондурас

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в мире, порфирио лобо, гондурас