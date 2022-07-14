https://ria.ru/20220714/lnr-1802397727.html

Эксперт рассказал о пользе западной трофейной гаубицы M777 для бойцов ЛНР

Эксперт рассказал о пользе западной трофейной гаубицы M777 для бойцов ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022

Эксперт рассказал о пользе западной трофейной гаубицы M777 для бойцов ЛНР

Попадание американской гаубицы M777 в качестве трофея к военнослужащим ЛНР позволить изучить её технические особенности и выработать меры по противодействию им... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:36

2022-07-14T12:36

2022-07-14T12:36

специальная военная операция на украине

технологии

луганская народная республика

россия

донбасс

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Попадание американской гаубицы M777 в качестве трофея к военнослужащим ЛНР позволить изучить её технические особенности и выработать меры по противодействию им на поле боя, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что военнослужащие республики впервые захватили как трофей американскую гаубицу М777, и опубликовала видео. Как поясняется в ролике, гаубицу обнаружила воздушная разведка ЛНР, после чего ее уничтожили подразделения 2-го армейского корпуса. Из репортажей с места событий следует, что, несмотря на серьёзные повреждения, информационная боевая система орудия осталась целой."Безусловно, захват M777 будет полезным для нас. Специалисты изучат эту установку, поймут особенности её баллистики, и мы сможем выработать меры по противодействию этому оружию", - сказал Сивков.Эксперт пояснил, что по своим характеристикам M777 соответствуют советским/российским самоходным гаубицам "Мста-Б", единственным преимуществом над которыми является легкость и маневренность американского образца.Собеседник агентства отметил, что попадание западных вооружений к военным РФ и республик Донбасса вряд ли заставит страны НАТО отказаться от дальнейших поставок оружия Украине. "Конечно, для них это нежелательно, но там идёт большая игра, решения на высших уровнях приняты", - пояснил Сивков.

https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802359343.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

донбасс

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Американский трофей: силы ЛНР продемонстрировали захваченную гаубицу М777 Американский трофей: силы ЛНР продемонстрировали захваченную гаубицу М777 2022-07-14T12:36 true PT0M28S

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технологии, луганская народная республика, россия, донбасс, нато, ситуация в днр и лнр