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Эксперт рассказал о пользе западной трофейной гаубицы M777 для бойцов ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/lnr-1802397727.html
Эксперт рассказал о пользе западной трофейной гаубицы M777 для бойцов ЛНР
Эксперт рассказал о пользе западной трофейной гаубицы M777 для бойцов ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022
Эксперт рассказал о пользе западной трофейной гаубицы M777 для бойцов ЛНР
Попадание американской гаубицы M777 в качестве трофея к военнослужащим ЛНР позволить изучить её технические особенности и выработать меры по противодействию им... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:36
2022-07-14T12:36
специальная военная операция на украине
технологии
луганская народная республика
россия
донбасс
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Попадание американской гаубицы M777 в качестве трофея к военнослужащим ЛНР позволить изучить её технические особенности и выработать меры по противодействию им на поле боя, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что военнослужащие республики впервые захватили как трофей американскую гаубицу М777, и опубликовала видео. Как поясняется в ролике, гаубицу обнаружила воздушная разведка ЛНР, после чего ее уничтожили подразделения 2-го армейского корпуса. Из репортажей с места событий следует, что, несмотря на серьёзные повреждения, информационная боевая система орудия осталась целой."Безусловно, захват M777 будет полезным для нас. Специалисты изучат эту установку, поймут особенности её баллистики, и мы сможем выработать меры по противодействию этому оружию", - сказал Сивков.Эксперт пояснил, что по своим характеристикам M777 соответствуют советским/российским самоходным гаубицам "Мста-Б", единственным преимуществом над которыми является легкость и маневренность американского образца.Собеседник агентства отметил, что попадание западных вооружений к военным РФ и республик Донбасса вряд ли заставит страны НАТО отказаться от дальнейших поставок оружия Украине. "Конечно, для них это нежелательно, но там идёт большая игра, решения на высших уровнях приняты", - пояснил Сивков.
https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802359343.html
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луганская народная республика
россия
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Американский трофей: силы ЛНР продемонстрировали захваченную гаубицу М777
Американский трофей: силы ЛНР продемонстрировали захваченную гаубицу М777
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технологии, луганская народная республика, россия, донбасс, нато, ситуация в днр и лнр
12:36 14.07.2022
 
Эксперт рассказал о пользе западной трофейной гаубицы M777 для бойцов ЛНР

Эксперт Сивков: трофейные гаубицы M777 позволят выработать меры по противодействию им

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Попадание американской гаубицы M777 в качестве трофея к военнослужащим ЛНР позволить изучить её технические особенности и выработать меры по противодействию им на поле боя, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что военнослужащие республики впервые захватили как трофей американскую гаубицу М777, и опубликовала видео. Как поясняется в ролике, гаубицу обнаружила воздушная разведка ЛНР, после чего ее уничтожили подразделения 2-го армейского корпуса. Из репортажей с места событий следует, что, несмотря на серьёзные повреждения, информационная боевая система орудия осталась целой.
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"Безусловно, захват M777 будет полезным для нас. Специалисты изучат эту установку, поймут особенности её баллистики, и мы сможем выработать меры по противодействию этому оружию", - сказал Сивков.
Эксперт пояснил, что по своим характеристикам M777 соответствуют советским/российским самоходным гаубицам "Мста-Б", единственным преимуществом над которыми является легкость и маневренность американского образца.
Собеседник агентства отметил, что попадание западных вооружений к военным РФ и республик Донбасса вряд ли заставит страны НАТО отказаться от дальнейших поставок оружия Украине. "Конечно, для них это нежелательно, но там идёт большая игра, решения на высших уровнях приняты", - пояснил Сивков.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонбассНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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