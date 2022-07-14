https://ria.ru/20220714/linderman-1802507291.html

Латвийский суд оставил Линдермана под стражей

Латвийский суд оставил Линдермана под стражей - РИА Новости, 14.07.2022

Латвийский суд оставил Линдермана под стражей

Рижский окружной суд после рассмотрения апелляции оставил в силе содержание под стражей в качестве меры пресечения публицисту и общественному деятелю Владимиру... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:24

2022-07-14T17:24

2022-07-14T17:52

владимир линдерман

латвия

в мире

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МОСКВА, 14 июля - РИА Новости. Рижский окружной суд после рассмотрения апелляции оставил в силе содержание под стражей в качестве меры пресечения публицисту и общественному деятелю Владимиру Линдерману, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Квятковская."Решение о мере пресечения оставлено в силе. Учитывая, что следствие находится на начальной стадии это, к сожалению, было ожидаемо. Следующий пересмотр меры пресечения будет примерно 20 августа", - сказала Квятковская. Она также сообщила, что Линдерману теперь запрещено вести переписку и совершать звонки, и защита намерена подать жалобу на эту меру.Линдерман был задержан в Латвии 21 июня. Квятковская ранее сообщила РИА Новости, что суд назначил ее подзащитному в качестве меры пресечения содержание под стражей. Она также сообщила, что Линдерману инкриминируется статья 74 Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за публичное прославление или оправдание геноцида и военных действий. Сторона защиты обжаловала выбор меры пресечения.

https://ria.ru/20220618/zaderzhanie-1796454349.html

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Кирилл Волков

владимир линдерман, латвия, в мире