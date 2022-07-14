https://ria.ru/20220714/kurily-1802454146.html

На Курилах появится туристическая инфраструктура

На Курилах появится туристическая инфраструктура - РИА Новости, 14.07.2022

На Курилах появится туристическая инфраструктура

На Курилах появится туристическая инфраструктура: в 2024 году на островах начнется строительство глэмпингов, кафе, экологических троп и других объектов,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:27

2022-07-14T15:27

2022-07-14T15:38

туризм

новости - туризм

шелехов

парамушир

курильские острова

россия

туризм

гостиницы

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На Курилах появится туристическая инфраструктура: в 2024 году на островах начнется строительство глэмпингов, кафе, экологических троп и других объектов, сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики."Курильские острова не имеют пока гостиничного фонда, поэтому строительство такого туристического центра — важное и своевременное решение. Мы уже приступили к проектированию. Начнем с деревни в бухте Шелехова (остров Парамушир), которая станет точкой входа на Северные Курилы", — рассказал генеральный директор ООО "Архипелаг Онекотан" Алексей Соловьев.Помимо отелей, в бухте появятся кафетерии, обустроенные пешие маршруты со смотровыми площадками, рыболовные заводы, фермы с открытыми вольерами, пункты проката инвентаря и оборудования. Гостям предложат и дополнительные услуги — экскурсии, поездки на снегоходах, байдарках, квадроциклах.Туристские объекты также будут постепенно появляться на островах Онекотан, Шумшу, Шишкотан, Атласова, Харимкотан, Расшуа и Ушишир. Уточняется, что все они будут связаны дорожной сетью и обеспечены собственной инженерной инфраструктурой.В компании-застройщике обещают, что на Курилах будут активно развиваться все виды туризма: экспедиционный, экологический, круизный, бальнеологический, гастрономический. На реализацию проекта выделено 900 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220714/krym-1802427608.html

шелехов

парамушир

курильские острова

россия

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, шелехов, парамушир, курильские острова, россия, туризм, гостиницы, кафе, маршруты, инфраструктура