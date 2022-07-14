https://ria.ru/20220714/kurily-1802454146.html
На Курилах появится туристическая инфраструктура
На Курилах появится туристическая инфраструктура - РИА Новости, 14.07.2022
На Курилах появится туристическая инфраструктура
На Курилах появится туристическая инфраструктура: в 2024 году на островах начнется строительство глэмпингов, кафе, экологических троп и других объектов,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:27
2022-07-14T15:27
2022-07-14T15:38
туризм
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шелехов
парамушир
курильские острова
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туризм
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. На Курилах появится туристическая инфраструктура: в 2024 году на островах начнется строительство глэмпингов, кафе, экологических троп и других объектов, сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики."Курильские острова не имеют пока гостиничного фонда, поэтому строительство такого туристического центра — важное и своевременное решение. Мы уже приступили к проектированию. Начнем с деревни в бухте Шелехова (остров Парамушир), которая станет точкой входа на Северные Курилы", — рассказал генеральный директор ООО "Архипелаг Онекотан" Алексей Соловьев.Помимо отелей, в бухте появятся кафетерии, обустроенные пешие маршруты со смотровыми площадками, рыболовные заводы, фермы с открытыми вольерами, пункты проката инвентаря и оборудования. Гостям предложат и дополнительные услуги — экскурсии, поездки на снегоходах, байдарках, квадроциклах.Туристские объекты также будут постепенно появляться на островах Онекотан, Шумшу, Шишкотан, Атласова, Харимкотан, Расшуа и Ушишир. Уточняется, что все они будут связаны дорожной сетью и обеспечены собственной инженерной инфраструктурой.В компании-застройщике обещают, что на Курилах будут активно развиваться все виды туризма: экспедиционный, экологический, круизный, бальнеологический, гастрономический. На реализацию проекта выделено 900 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220714/krym-1802427608.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, шелехов, парамушир, курильские острова, россия, туризм, гостиницы, кафе, маршруты, инфраструктура
15:27 14.07.2022 (обновлено: 15:38 14.07.2022)
На Курилах появится туристическая инфраструктура
Строительство туристических объектов начнут на Курилах в 2024 году
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
На Курилах появится туристическая инфраструктура: в 2024 году на островах начнется строительство глэмпингов, кафе, экологических троп и других объектов, сообщается
на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
"Курильские острова не имеют пока гостиничного фонда, поэтому строительство такого туристического центра — важное и своевременное решение. Мы уже приступили к проектированию. Начнем с деревни в бухте Шелехова (остров Парамушир), которая станет точкой входа на Северные Курилы", — рассказал генеральный директор ООО "Архипелаг Онекотан" Алексей Соловьев.
Помимо отелей, в бухте появятся кафетерии, обустроенные пешие маршруты со смотровыми площадками, рыболовные заводы, фермы с открытыми вольерами, пункты проката инвентаря и оборудования. Гостям предложат и дополнительные услуги — экскурсии, поездки на снегоходах, байдарках, квадроциклах.
Туристские объекты также будут постепенно появляться на островах Онекотан, Шумшу, Шишкотан, Атласова, Харимкотан, Расшуа и Ушишир. Уточняется, что все они будут связаны дорожной сетью и обеспечены собственной инженерной инфраструктурой.
В компании-застройщике обещают, что на Курилах будут активно развиваться все виды туризма: экспедиционный, экологический, круизный, бальнеологический, гастрономический. На реализацию проекта выделено 900 миллионов рублей.