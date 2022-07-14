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Кубань на треть выполнила программу капремонта многоквартирных домов - РИА Новости, 14.07.2022
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Кубань на треть выполнила программу капремонта многоквартирных домов
Кубань на треть выполнила программу капремонта многоквартирных домов - РИА Новости, 14.07.2022
Кубань на треть выполнила программу капремонта многоквартирных домов
Краснодарский край на треть выполнил программу капремонта многоквартирных домов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T22:06
2022-07-14T22:06
общество
жилье
александр трембицкий
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Краснодарский край на треть выполнил программу капремонта многоквартирных домов, сообщает администрация региона."Работы полностью завершили на 231 доме из 700. Подрядчики отремонтировали 48 фасадов, около 100 крыш, порядка 140 внутридомовых инженерных систем и заменили 29 лифтов", - говорится в сообщении.Как отметил вице-губернатор края Александр Трембицкий, подрядчики выходят на новые объекты и сдают выполненные работы почти каждый день. "Только за последнюю неделю капремонт стартовал еще в девяти домах, а пять многоэтажек добавились в копилку "выполненных". Всего план 2022 года завершили восемь районов края", - приводятся слова Трембицкого.Он также добавил, что в работе применяются современные материалы. "На крышах меняют покрытие, ограждения, элементы стропильной системы, люки выходов на чердак, двери выхода на кровлю. В подъездах заменяют двери, оконные блоки, обустраивают входные группы", - уточнил замглавы региона.
https://ria.ru/20220707/podderzhka-1800938254.html
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общество, жилье, александр трембицкий
22:06 14.07.2022
 
Кубань на треть выполнила программу капремонта многоквартирных домов

Краснодарский край на треть выполнил программу капремонта многоквартирных домов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае
Вид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Вид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Краснодарский край на треть выполнил программу капремонта многоквартирных домов, сообщает администрация региона.
"Работы полностью завершили на 231 доме из 700. Подрядчики отремонтировали 48 фасадов, около 100 крыш, порядка 140 внутридомовых инженерных систем и заменили 29 лифтов", - говорится в сообщении.
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Как отметил вице-губернатор края Александр Трембицкий, подрядчики выходят на новые объекты и сдают выполненные работы почти каждый день. "Только за последнюю неделю капремонт стартовал еще в девяти домах, а пять многоэтажек добавились в копилку "выполненных". Всего план 2022 года завершили восемь районов края", - приводятся слова Трембицкого.
Он также добавил, что в работе применяются современные материалы. "На крышах меняют покрытие, ограждения, элементы стропильной системы, люки выходов на чердак, двери выхода на кровлю. В подъездах заменяют двери, оконные блоки, обустраивают входные группы", - уточнил замглавы региона.
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ОбществоЖильеАлександр Трембицкий
 
 
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