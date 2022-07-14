https://ria.ru/20220714/krym-1802427608.html
В Крыму и Севастополе откроют новый национальный турмаршрут
В Крыму и Севастополе откроют новый национальный турмаршрут - РИА Новости, 14.07.2022
В Крыму и Севастополе откроют новый национальный турмаршрут
Новый национальный маршрут откроют в Крыму и Севастополе к следующему летнему сезону, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на главу Ростуризма Зарину... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:53
2022-07-14T14:53
2022-07-14T14:54
туризм
новости - туризм
севастополь
республика крым
маршруты
туризм
туристы
зарина догузова
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новый национальный маршрут откроют в Крыму и Севастополе к следующему летнему сезону, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.По словам Догузовой, маршрут объединит все ключевые достопримечательности полуострова.На развитие Крыма и Севастополя выделено 169 и 184 миллиона рублей соответственно, уточняют в ассоциации. На эти средства будут обустраиваться маршруты, пляжи, появится навигация. Главная задача — продвижение региона как единого круглогодичного туристического направления.По мнению экспертов, у полуострова есть большой потенциал: здесь можно развивать практически все виды туризма — от пляжного до экологического и эногастрономического.
https://ria.ru/20220714/rzhd-1802354182.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, севастополь, республика крым, маршруты, туризм, туристы, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
14:53 14.07.2022 (обновлено: 14:54 14.07.2022)
В Крыму и Севастополе откроют новый национальный турмаршрут
Новый национальный турмаршрут откроют в Крыму и Севастополе к следующему летнему сезону
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новый национальный маршрут откроют в Крыму и Севастополе к следующему летнему сезону, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
По словам Догузовой, маршрут объединит все ключевые достопримечательности полуострова.
На развитие Крыма и Севастополя выделено 169 и 184 миллиона рублей соответственно, уточняют в ассоциации. На эти средства будут обустраиваться маршруты, пляжи, появится навигация. Главная задача — продвижение региона как единого круглогодичного туристического направления.
По мнению экспертов, у полуострова есть большой потенциал: здесь можно развивать практически все виды туризма — от пляжного до экологического и эногастрономического.