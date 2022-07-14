Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе откроют новый национальный турмаршрут - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Туризм
https://ria.ru/20220714/krym-1802427608.html
В Крыму и Севастополе откроют новый национальный турмаршрут
В Крыму и Севастополе откроют новый национальный турмаршрут - РИА Новости, 14.07.2022
В Крыму и Севастополе откроют новый национальный турмаршрут
Новый национальный маршрут откроют в Крыму и Севастополе к следующему летнему сезону, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на главу Ростуризма Зарину... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:53
2022-07-14T14:54
туризм
новости - туризм
севастополь
республика крым
маршруты
туризм
туристы
зарина догузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788087788_0:214:3078:1946_1920x0_80_0_0_b10c27da230325edf5e429b43d5eca3c.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новый национальный маршрут откроют в Крыму и Севастополе к следующему летнему сезону, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.По словам Догузовой, маршрут объединит все ключевые достопримечательности полуострова.На развитие Крыма и Севастополя выделено 169 и 184 миллиона рублей соответственно, уточняют в ассоциации. На эти средства будут обустраиваться маршруты, пляжи, появится навигация. Главная задача — продвижение региона как единого круглогодичного туристического направления.По мнению экспертов, у полуострова есть большой потенциал: здесь можно развивать практически все виды туризма — от пляжного до экологического и эногастрономического.
https://ria.ru/20220714/rzhd-1802354182.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788087788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d9e329882426f2a23766a4bfd18f45d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, севастополь, республика крым, маршруты, туризм, туристы, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
14:53 14.07.2022 (обновлено: 14:54 14.07.2022)
 
В Крыму и Севастополе откроют новый национальный турмаршрут

Новый национальный турмаршрут откроют в Крыму и Севастополе к следующему летнему сезону

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТуристы гуляют по набережной в Ялте
Туристы гуляют по набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новый национальный маршрут откроют в Крыму и Севастополе к следующему летнему сезону, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
По словам Догузовой, маршрут объединит все ключевые достопримечательности полуострова.
На развитие Крыма и Севастополя выделено 169 и 184 миллиона рублей соответственно, уточняют в ассоциации. На эти средства будут обустраиваться маршруты, пляжи, появится навигация. Главная задача — продвижение региона как единого круглогодичного туристического направления.
По мнению экспертов, у полуострова есть большой потенциал: здесь можно развивать практически все виды туризма — от пляжного до экологического и эногастрономического.
Проводницы в вагоне поезда Чита – Москва - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 12:33Туризм
РЖД запустят туристический маршрут из Нижнего Новгорода в Городец
 
ТуризмНовости - ТуризмСевастопольРеспублика КрыммаршрутыТуризмтуристыЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала