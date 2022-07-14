https://ria.ru/20220714/krym-1802427608.html

В Крыму и Севастополе откроют новый национальный турмаршрут

В Крыму и Севастополе откроют новый национальный турмаршрут - РИА Новости, 14.07.2022

В Крыму и Севастополе откроют новый национальный турмаршрут

Новый национальный маршрут откроют в Крыму и Севастополе к следующему летнему сезону, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на главу Ростуризма Зарину... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:53

2022-07-14T14:53

2022-07-14T14:54

туризм

новости - туризм

севастополь

республика крым

маршруты

туризм

туристы

зарина догузова

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новый национальный маршрут откроют в Крыму и Севастополе к следующему летнему сезону, сообщается в Telegram-канале АТОР со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.По словам Догузовой, маршрут объединит все ключевые достопримечательности полуострова.На развитие Крыма и Севастополя выделено 169 и 184 миллиона рублей соответственно, уточняют в ассоциации. На эти средства будут обустраиваться маршруты, пляжи, появится навигация. Главная задача — продвижение региона как единого круглогодичного туристического направления.По мнению экспертов, у полуострова есть большой потенциал: здесь можно развивать практически все виды туризма — от пляжного до экологического и эногастрономического.

https://ria.ru/20220714/rzhd-1802354182.html

севастополь

республика крым

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, севастополь, республика крым, маршруты, туризм, туристы, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)