https://ria.ru/20220714/krossover-1802324300.html

"АвтоВАЗ" планирует начать производство кроссовера на базе Lada Vesta

"АвтоВАЗ" планирует начать производство кроссовера на базе Lada Vesta - РИА Новости, 14.07.2022

"АвтоВАЗ" планирует начать производство кроссовера на базе Lada Vesta

"АвтоВАЗ" в среднесрочной перспективе намерен начать производство нового кроссовера на базе Lada Vesta, заявил в интервью РИА Новости президент компании Максим... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T05:06

2022-07-14T05:06

2022-07-14T05:22

экономика

авто

тольятти

ижевск

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lada vesta

москва

россия

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в среднесрочной перспективе намерен начать производство нового кроссовера на базе Lada Vesta, заявил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов."После утверждения новой стратегии "АвтоВАЗа", мы активно приступим к разработке новинок. Сначала на базе нашей отечественной автовазовской платформы Vesta, и здесь наши стремления — раскрою небольшими мазками секреты — будут направлены в сторону кроссоверов. Этот модельный ряд является сегодня наиболее востребованным среди покупателей. Я уверен, что в среднесрочной перспективе у нас есть все возможности доработать модель Vesta и выпустить на ее базе кроссовер", — сказал он."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге.Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин — на два процента больше в сравнении с 2020 годом.

https://ria.ru/20220714/avtovaz-1802322222.html

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экономика, авто, тольятти, ижевск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, москва, россия