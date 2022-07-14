https://ria.ru/20220714/kriptovalyuta-1802526402.html

Эксперт поделился выгодной стратегией в период падения криптовалют

Эксперт поделился выгодной стратегией в период падения криптовалют - РИА Новости, 14.07.2022

Эксперт поделился выгодной стратегией в период падения криптовалют

Одной из выгодных стратегий в период падения криптовалют может стать покупка оборудования для майнинга, которое изрядно подешевело и находится на нижней границе РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:13

2022-07-14T18:13

2022-07-14T18:15

экономика

технологии

криптовалюта

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Одной из выгодных стратегий в период падения криптовалют может стать покупка оборудования для майнинга, которое изрядно подешевело и находится на нижней границе своей цены, сказал РИА Новости основатель компании Rusyaev Solutions Илья Русяев."Медвежий тренд всегда был хорошей возможностью зайти на рынок. Сегодня криптовалюты переживают одно из крупнейших в истории падений. Какую стратегию выбрать, чтобы получить выгоду от покупки подешевевших активов? На фоне падения курса криптовалют беспроигрышной стратегией является покупка графических процессоров", - отмечает Русяев. С ноября, когда биткоин достигал своего пика, эта монета обвалилась уже на 70% - до 19,9 тысячи долларов.По мнению эксперта, для инвесторов без достаточного опыта спекуляций и тех, кто предпочитает минимальный риск, лучшим вариантом будет покупка оборудования для майнинга. "Сегодня оно изрядно подешевело и находится на нижней границе своей цены. Таким образом, криптозима дает возможность при минимальных инвестициях стать обладателем серьезных мощностей", - пояснил он.Преимущество владения графическими процессорами заключается также в том, что они могут быть использованы для облачного гейминга, для обучения компьютерного зрения и для создания инфраструктуры дополненной реальности. В итоге даже если криптозима затянется, или инвестор охладеет к майнингу, остается возможность получать прибыль от альтернативного применения оборудования, добавил Русяев."Через 7-15 лет мы будем активно использовать очки дополненной реальности и инфраструктуру мета-вселенных. Значимая часть жизни перетечет туда из мобильных устройств, и миру понадобятся дополнительные вычислительные мощности. Это значит, что графические процессоры будут востребованы, и инвестор, купивший сегодня оборудование для майнинга, в любом случае не проиграет", - обратил внимание эксперт.Он дополнил, что ранее криптозимы длились от 3 месяцев до 1,5 лет. "Среди факторов, которые могут свидетельствовать об окончании криптозимы - сигналы от крупных игроков о наращивании криптоактивов, а также выпуск новых графических процессоров, используемых для майнинга такими гигантами, как Nvidia и AMD. После того, как разворот тренда с медвежьего на бычий станет очевидным, всем участникам рынка, включая неопытных, можно безопасно принимать решение о покупке или продаже активов", - заключает Русяев.

https://ria.ru/20220607/mayning-1793632067.html

https://ria.ru/20220415/videokarta-1783702438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, криптовалюта