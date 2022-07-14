https://ria.ru/20220714/kraski-1802537491.html
Путин вывел спиртосодержащие полиграфические краски из-под акциза
Путин вывел спиртосодержащие полиграфические краски из-под акциза - РИА Новости, 14.07.2022
Путин вывел спиртосодержащие полиграфические краски из-под акциза
Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает спиртосодержащие полиграфические краски из перечня подакцизных товаров. Документ опубликован... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:44
2022-07-14T18:44
2022-07-14T18:44
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает спиртосодержащие полиграфические краски из перечня подакцизных товаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.При производстве полиграфической краски и лаков, используемых для пищевой и фармацевтической упаковки, российские производители применяют сырье, приобретаемое у зарубежных поставщиков. Однако в связи с недружественными действиями иностранных компаний возникают риски для их деятельности.Закон позволяет выгодно использовать сырье, производимое в России, это способствует развитию отечественного производства и снизит зависимость от иностранных поставок, отмечал один из его авторов, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам. Налоговым периодом по акцизам признается календарный месяц. По оценкам разработчиков, возможные выпадающие доходы федерального бюджета в связи с реализацией закона могут составить порядка 50 миллионов рублей в год.Тренд на "обеление" упаковки напитков, производимых в РФ, начался в конце мая, когда компания "Сады Придонья" сообщила в соцсетях, что начала выпускать сок и детское питание в упаковке с новым минималистичным дизайном, в котором используется меньшее количество красок в связи с проблемами с поставками сырья из-за санкций.В начале июня и "Вимм-Билль-Данн" сообщил, что из-за нехватки чернил у производителя упаковки компании "Тетрапак" в ближайшие месяцы будет выпускать молочно-соковую продукцию в почти белой упаковке.
https://ria.ru/20220403/minfin-1781532360.html
https://ria.ru/20220713/bumaga-1802183881.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Путин вывел спиртосодержащие полиграфические краски из-под акциза
Путин подписал закон, выводящий спиртосодержащие полиграфические краски из-под акциза
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, который исключает спиртосодержащие полиграфические краски из перечня подакцизных товаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
При производстве полиграфической краски и лаков, используемых для пищевой и фармацевтической упаковки, российские производители применяют сырье, приобретаемое у зарубежных поставщиков. Однако в связи с недружественными действиями иностранных компаний возникают риски для их деятельности.
Закон позволяет выгодно использовать сырье, производимое в России
, это способствует развитию отечественного производства и снизит зависимость от иностранных поставок, отмечал один из его авторов, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев
.
Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам. Налоговым периодом по акцизам признается календарный месяц. По оценкам разработчиков, возможные выпадающие доходы федерального бюджета в связи с реализацией закона могут составить порядка 50 миллионов рублей в год.
Тренд на "обеление" упаковки напитков, производимых в РФ, начался в конце мая, когда компания "Сады Придонья" сообщила в соцсетях, что начала выпускать сок и детское питание в упаковке с новым минималистичным дизайном, в котором используется меньшее количество красок в связи с проблемами с поставками сырья из-за санкций.
В начале июня и "Вимм-Билль-Данн
" сообщил, что из-за нехватки чернил у производителя упаковки компании "Тетрапак" в ближайшие месяцы будет выпускать молочно-соковую продукцию в почти белой упаковке.