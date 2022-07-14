https://ria.ru/20220714/kraski-1802537491.html

Путин вывел спиртосодержащие полиграфические краски из-под акциза

Путин вывел спиртосодержащие полиграфические краски из-под акциза - РИА Новости, 14.07.2022

Путин вывел спиртосодержащие полиграфические краски из-под акциза

Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает спиртосодержащие полиграфические краски из перечня подакцизных товаров. Документ опубликован... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:44

2022-07-14T18:44

2022-07-14T18:44

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает спиртосодержащие полиграфические краски из перечня подакцизных товаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.При производстве полиграфической краски и лаков, используемых для пищевой и фармацевтической упаковки, российские производители применяют сырье, приобретаемое у зарубежных поставщиков. Однако в связи с недружественными действиями иностранных компаний возникают риски для их деятельности.Закон позволяет выгодно использовать сырье, производимое в России, это способствует развитию отечественного производства и снизит зависимость от иностранных поставок, отмечал один из его авторов, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам. Налоговым периодом по акцизам признается календарный месяц. По оценкам разработчиков, возможные выпадающие доходы федерального бюджета в связи с реализацией закона могут составить порядка 50 миллионов рублей в год.Тренд на "обеление" упаковки напитков, производимых в РФ, начался в конце мая, когда компания "Сады Придонья" сообщила в соцсетях, что начала выпускать сок и детское питание в упаковке с новым минималистичным дизайном, в котором используется меньшее количество красок в связи с проблемами с поставками сырья из-за санкций.В начале июня и "Вимм-Билль-Данн" сообщил, что из-за нехватки чернил у производителя упаковки компании "Тетрапак" в ближайшие месяцы будет выпускать молочно-соковую продукцию в почти белой упаковке.

https://ria.ru/20220403/minfin-1781532360.html

https://ria.ru/20220713/bumaga-1802183881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин