https://ria.ru/20220714/kosachev-1802554624.html

Косачев прокомментировал украинскую инициативу о трибунале для России

Косачев прокомментировал украинскую инициативу о трибунале для России - РИА Новости, 14.07.2022

Косачев прокомментировал украинскую инициативу о трибунале для России

Украинская инициатива о создании трибунала для России лишена международно-правовой основы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:05

2022-07-14T20:05

2022-07-14T20:05

в мире

дмитрий кулеба

россия

нидерланды

международный уголовный суд

мид украины

нюрнберг

еврокомиссия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинская инициатива о создании трибунала для России лишена международно-правовой основы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию, правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России."Украинская инициатива a priori лишена международно-правовой основы. Без согласия государства на подчинение юрисдикции, равно как организация какого-либо трибунала вне главы VII Устава ООН (через консенсусное голосование в Совете Безопасности) юридически невозможно", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, этим международное право с методом согласования воли государств "принципиально отличается от права национального, где есть отношения власти и подчинения".Косачев также напомнил, что в истории было два военных трибунала - в Нюрнберге и Токио, которые создавались по праву страны-победительницы для преследования военных преступников. "И вот об этих прецедентах сейчас как никогда важно помнить киевскому режиму", - заключил политик.

https://ria.ru/20220712/ustav-1802053079.html

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в мире, дмитрий кулеба, россия, нидерланды, международный уголовный суд, мид украины, нюрнберг, еврокомиссия