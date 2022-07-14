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Косачев прокомментировал украинскую инициативу о трибунале для России - РИА Новости, 14.07.2022
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Косачев прокомментировал украинскую инициативу о трибунале для России
Косачев прокомментировал украинскую инициативу о трибунале для России - РИА Новости, 14.07.2022
Косачев прокомментировал украинскую инициативу о трибунале для России
Украинская инициатива о создании трибунала для России лишена международно-правовой основы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:05
2022-07-14T20:05
в мире
дмитрий кулеба
россия
нидерланды
международный уголовный суд
мид украины
нюрнберг
еврокомиссия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинская инициатива о создании трибунала для России лишена международно-правовой основы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию, правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России."Украинская инициатива a priori лишена международно-правовой основы. Без согласия государства на подчинение юрисдикции, равно как организация какого-либо трибунала вне главы VII Устава ООН (через консенсусное голосование в Совете Безопасности) юридически невозможно", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, этим международное право с методом согласования воли государств "принципиально отличается от права национального, где есть отношения власти и подчинения".Косачев также напомнил, что в истории было два военных трибунала - в Нюрнберге и Токио, которые создавались по праву страны-победительницы для преследования военных преступников. "И вот об этих прецедентах сейчас как никогда важно помнить киевскому режиму", - заключил политик.
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в мире, дмитрий кулеба, россия, нидерланды, международный уголовный суд, мид украины, нюрнберг, еврокомиссия
20:05 14.07.2022
 
Косачев прокомментировал украинскую инициативу о трибунале для России

Сенатор Косачев: инициатива Украины о трибунале для России лишена правовой основы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинская инициатива о создании трибунала для России лишена международно-правовой основы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию, правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России.
"Украинская инициатива a priori лишена международно-правовой основы. Без согласия государства на подчинение юрисдикции, равно как организация какого-либо трибунала вне главы VII Устава ООН (через консенсусное голосование в Совете Безопасности) юридически невозможно", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, этим международное право с методом согласования воли государств "принципиально отличается от права национального, где есть отношения власти и подчинения".
Косачев также напомнил, что в истории было два военных трибунала - в Нюрнберге и Токио, которые создавались по праву страны-победительницы для преследования военных преступников. "И вот об этих прецедентах сейчас как никогда важно помнить киевскому режиму", - заключил политик.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 18:22Специальная военная операция на Украине
В МИД ДНР сообщили о проработке с ЛНР соглашения по уставу трибунала
 
В миреДмитрий КулебаРоссияНидерландыМеждународный уголовный судМИД УкраиныНюрнбергЕврокомиссия
 
 
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