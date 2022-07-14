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В Москве за сутки госпитализировали 149 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 149 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 149 пациентов с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 987 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:45
2022-07-14T11:45
2022-07-14T11:45
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 987 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 972 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 785 308 случая коронавируса, выздоровели 2 591 906 человек, умерли 44 297 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 149 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 987 новых случаев COVID-19, умерли десять человек