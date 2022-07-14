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В Москве за сутки госпитализировали 149 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2022
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В Москве за сутки госпитализировали 149 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 149 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 149 пациентов с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 987 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:45
2022-07-14T11:45
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 987 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 972 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 785 308 случая коронавируса, выздоровели 2 591 906 человек, умерли 44 297 человек.
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, общество
11:45 14.07.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 149 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 987 новых случаев COVID-19, умерли десять человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 987 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 987, госпитализировано - 149 человек, выздоровело - 594 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 972 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 785 308 случая коронавируса, выздоровели 2 591 906 человек, умерли 44 297 человек.
 
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