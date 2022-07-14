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В Липецкой области заготовили более 185 тысяч тонн кормов для скота - РИА Новости, 14.07.2022
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Липецкая область
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В Липецкой области заготовили более 185 тысяч тонн кормов для скота
В Липецкой области заготовили более 185 тысяч тонн кормов для скота - РИА Новости, 14.07.2022
В Липецкой области заготовили более 185 тысяч тонн кормов для скота
Более 185 тысяч тонн кормов для скота уже заготовлены аграриями Липецкой области, что является половиной зимнего кормового запаса для крупного рогатого скота,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:03
2022-07-14T17:03
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Более 185 тысяч тонн кормов для скота уже заготовлены аграриями Липецкой области, что является половиной зимнего кормового запаса для крупного рогатого скота, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Всего для содержания животных в зимне-стойловый период необходимо заготовить около 375 тысяч тонн кормов", - сказал губернатор. Он уточнил, что на сегодняшний день животноводы накосили почти 28 тысяч тон сена, заготовил 157,6 тысячи тонн грубых кормов, включая 129,7 тысячи тонн сенажа, закрыв потребность в грубых кормах на зимне-стойловый период на 42 %. По словам Артамонова, во второй декаде августа липецкие аграрии приступят к заготовке силоса, кормовой свеклы и других корнеплодов. Также в хозяйствах региона сохранились остатки кормов урожая 2021 года.
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игорь артамонов, экономика
17:03 14.07.2022
 

В Липецкой области заготовили более 185 тысяч тонн кормов для скота

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Более 185 тысяч тонн кормов для скота уже заготовлены аграриями Липецкой области, что является половиной зимнего кормового запаса для крупного рогатого скота, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Всего для содержания животных в зимне-стойловый период необходимо заготовить около 375 тысяч тонн кормов", - сказал губернатор.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 10:41Липецкая область
В Липецкой области приступили к уборке зерновых
Он уточнил, что на сегодняшний день животноводы накосили почти 28 тысяч тон сена, заготовил 157,6 тысячи тонн грубых кормов, включая 129,7 тысячи тонн сенажа, закрыв потребность в грубых кормах на зимне-стойловый период на 42 %.
По словам Артамонова, во второй декаде августа липецкие аграрии приступят к заготовке силоса, кормовой свеклы и других корнеплодов. Также в хозяйствах региона сохранились остатки кормов урожая 2021 года.
"Животноводы региона очень ответственно подходят к заготовке зимних кормов, так как это залог многих наших достижений в следующем году", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
 
 
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