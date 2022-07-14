https://ria.ru/20220714/korm-1802496438.html

В Липецкой области заготовили более 185 тысяч тонн кормов для скота

В Липецкой области заготовили более 185 тысяч тонн кормов для скота - РИА Новости, 14.07.2022

В Липецкой области заготовили более 185 тысяч тонн кормов для скота

Более 185 тысяч тонн кормов для скота уже заготовлены аграриями Липецкой области, что является половиной зимнего кормового запаса для крупного рогатого скота,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:03

2022-07-14T17:03

2022-07-14T17:03

липецкая область

игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Более 185 тысяч тонн кормов для скота уже заготовлены аграриями Липецкой области, что является половиной зимнего кормового запаса для крупного рогатого скота, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Всего для содержания животных в зимне-стойловый период необходимо заготовить около 375 тысяч тонн кормов", - сказал губернатор. Он уточнил, что на сегодняшний день животноводы накосили почти 28 тысяч тон сена, заготовил 157,6 тысячи тонн грубых кормов, включая 129,7 тысячи тонн сенажа, закрыв потребность в грубых кормах на зимне-стойловый период на 42 %. По словам Артамонова, во второй декаде августа липецкие аграрии приступят к заготовке силоса, кормовой свеклы и других корнеплодов. Также в хозяйствах региона сохранились остатки кормов урожая 2021 года.

https://ria.ru/20220713/zernovye-1802130203.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, экономика