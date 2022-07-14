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Более 2200 заявок поступило на всероссийский конкурс "Образ Петра Великого" - РИА Новости, 14.07.2022
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Морская держава
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Более 2200 заявок поступило на всероссийский конкурс "Образ Петра Великого"
Более 2200 заявок поступило на всероссийский конкурс "Образ Петра Великого" - РИА Новости, 14.07.2022
Более 2200 заявок поступило на всероссийский конкурс "Образ Петра Великого"
Свыше 2,2 тысячи заявок поступило на всероссийский молодежный творческий конкурс "Образ Петра Великого", сообщили в пресс-службе мероприятия. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:14
2022-07-14T14:14
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Свыше 2,2 тысячи заявок поступило на всероссийский молодежный творческий конкурс "Образ Петра Великого", сообщили в пресс-службе мероприятия.Отмечается, что итоги первого этапа будут подведены 18 июля. Жюри предстоит выбрать лучшие работы из 2233 заявок, присланных со всей России и из стран зарубежья. Наибольшее количество заявок поступило из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Москвы, Республики Татарстан и Московской области."В настоящий момент происходит оценивание работ, присланных на первый этап конкурса. Мной оцениваются работы в номинации "Стрит-арт": эскизы уличных граффити и зарисовок. Итоги первого этапа будут объявлены до 18 июля", – отметил исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк, член экспертного совета всероссийского молодежного творческого конкурса "Образ Петра Великого".Организаторами конкурса выступают Российское военно-историческое общество и Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Результаты конкурса будут объявлены 15 сентября 2022 года.Победители в каждой номинации в возрасте от 14 до 17 лет получат ультрасовременные планшеты, в возрасте от 18 до 35 лет – денежные вознаграждения. Кроме того, все победители конкурса будут приглашены в качестве почетных гостей на одну из всероссийских молодежных общественных площадок.
https://ria.ru/20220408/konkurs-1782565642.html
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морская держава, россия, петр i
14:14 14.07.2022
 

Более 2200 заявок поступило на всероссийский конкурс "Образ Петра Великого"

© РИА Новости / П. МанушинРепродукция мозаичной картины "Портрет Петра Первого"
Репродукция мозаичной картины Портрет Петра Первого - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / П. Манушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Свыше 2,2 тысячи заявок поступило на всероссийский молодежный творческий конкурс "Образ Петра Великого", сообщили в пресс-службе мероприятия.
Отмечается, что итоги первого этапа будут подведены 18 июля. Жюри предстоит выбрать лучшие работы из 2233 заявок, присланных со всей России и из стран зарубежья. Наибольшее количество заявок поступило из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Москвы, Республики Татарстан и Московской области.
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"В настоящий момент происходит оценивание работ, присланных на первый этап конкурса. Мной оцениваются работы в номинации "Стрит-арт": эскизы уличных граффити и зарисовок. Итоги первого этапа будут объявлены до 18 июля", – отметил исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк, член экспертного совета всероссийского молодежного творческого конкурса "Образ Петра Великого".
Организаторами конкурса выступают Российское военно-историческое общество и Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Результаты конкурса будут объявлены 15 сентября 2022 года.
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Победители в каждой номинации в возрасте от 14 до 17 лет получат ультрасовременные планшеты, в возрасте от 18 до 35 лет – денежные вознаграждения. Кроме того, все победители конкурса будут приглашены в качестве почетных гостей на одну из всероссийских молодежных общественных площадок.
 
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