https://ria.ru/20220714/kiev-1802500730.html

Киев и Рига начали подготовку соглашения о конфискации собственности России

Киев и Рига начали подготовку соглашения о конфискации собственности России - РИА Новости, 14.07.2022

Киев и Рига начали подготовку соглашения о конфискации собственности России

Украина и Латвия начинают работу над соглашением о конфискации госсобственности России за рубежом, сообщили в четверг в украинском минюсте. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:08

2022-07-14T17:08

2022-07-14T17:08

янис борданс

денис малюська

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

латвия

украина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украина и Латвия начинают работу над соглашением о конфискации госсобственности России за рубежом, сообщили в четверг в украинском минюсте."Украина и Латвия начинают работу над соглашением о конфискации российской государственной собственности за рубежом", - говорится в сообщении минюста в социальной сети Facebook *(запрещена в России как экстремистская).По информации ведомства, о таком решении сообщили министры юстиции Латвии и Украины Янис Борданс и Денис Малюська на полях форума в сфере юстиции в Риге. Украинский министр отметил, что главным препятствием на пути конфискации золотовалютных резервов России, хранящихся за рубежом, был принцип иммунитета государственной собственности."По результатам обстоятельной работы с ведущими международными юристами мы нашли способ преодолеть это ограничение путем заключения соответствующего многостороннего соглашения или ряда двусторонних соглашений. Я благодарен дружественной Латвии за готовность стать первым государством, с которым мы начинаем разработку такого соглашения", - приводит слова Малюськи пресс-служба украинского минюста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Западные страны из-за ситуации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили золотовалютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила о подготовке мер защиты по замороженным резервам, в том числе правовых, однако о деталях говорить не стала, назвав такой разговор преждевременным.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220706/khaker-1800562460.html

https://ria.ru/20220628/latviya-1798672690.html

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янис борданс, денис малюська, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, латвия, украина, центральный банк рф (цб рф)