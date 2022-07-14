https://ria.ru/20220714/kelin-1802574489.html

Келин: Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, ей нужны рынки

Келин: Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, ей нужны рынки - РИА Новости, 14.07.2022

Келин: Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, ей нужны рынки

Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, ей нужно принимать меры для поиска альтернативных рынков, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T22:31

2022-07-14T22:31

2022-07-14T22:31

экономика

цены на нефть

владимир путин

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европа

евросоюз

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, ей нужно принимать меры для поиска альтернативных рынков, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.По словам посла, именно ЕС говорит о снижении потребления российских газа, нефти и других энергоресурсов."Они постепенно снижают потребление наших энергоресурсов... Сейчас мы бы хотели, конечно, исполнять свои обязательства по контрактам... У нас репутация надежных поставщиков (энергоресурсов), и мы продолжим поставлять их. Но, с другой стороны, нам нужно принять меры, чтобы найти ряд альтернатив, потому что к тому времени, как они (ЕС) снизят его (потребление), нам нужно будет найти другие рынки", - заявил Келин в интервью телеканалу Sky News.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220713/neft-1802111164.html

https://ria.ru/20220705/kelin-1800535881.html

россия

украина

европа

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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз