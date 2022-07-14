https://ria.ru/20220714/kanada-1802558623.html

Канада возвращает выборочное тестирование путешественников на коронавирус

Канада возвращает выборочное тестирование путешественников на коронавирус - РИА Новости, 14.07.2022

Канада возвращает выборочное тестирование путешественников на коронавирус

Правительство Канады объявило о возвращении выборочного обязательного тестирования на коронавирус для международных путешественников, прибывающих в четыре... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:27

2022-07-14T20:27

2022-07-14T20:27

торонто

калгари

ванкувер

медицинские маски

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775730091_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d7ac7fdbf3ae9096ad8d4237b72ba82.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Правительство Канады объявило о возвращении выборочного обязательного тестирования на коронавирус для международных путешественников, прибывающих в четыре основных аэропорта страны, сообщает CBC.Тестирование возвращается с 19 июля в аэропортах Торонто, Калгари, Ванкувера и Монреаля. Уточняется, что у прибывающих будет один день на проведение теста.В июне процедура была приостановлена властями страны для прибывающих полностью вакцинированных путешественников на фоне жалоб администраций аэропортов на большие очереди и долгое время ожидания.Согласно последнему решению властей, пункты тестирования вынесут за пределы воздушных гаваней в близлежащие локации, подходящие для проведения подобных процедур.

https://ria.ru/20220713/omikron-1802097121.html

торонто

калгари

ванкувер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

торонто, калгари, ванкувер, медицинские маски