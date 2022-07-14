https://ria.ru/20220714/kanada-1802558623.html
Канада возвращает выборочное тестирование путешественников на коронавирус
Канада возвращает выборочное тестирование путешественников на коронавирус - РИА Новости, 14.07.2022
Канада возвращает выборочное тестирование путешественников на коронавирус
Правительство Канады объявило о возвращении выборочного обязательного тестирования на коронавирус для международных путешественников, прибывающих в четыре... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:27
2022-07-14T20:27
2022-07-14T20:27
торонто
калгари
ванкувер
медицинские маски
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Правительство Канады объявило о возвращении выборочного обязательного тестирования на коронавирус для международных путешественников, прибывающих в четыре основных аэропорта страны, сообщает CBC.Тестирование возвращается с 19 июля в аэропортах Торонто, Калгари, Ванкувера и Монреаля. Уточняется, что у прибывающих будет один день на проведение теста.В июне процедура была приостановлена властями страны для прибывающих полностью вакцинированных путешественников на фоне жалоб администраций аэропортов на большие очереди и долгое время ожидания.Согласно последнему решению властей, пункты тестирования вынесут за пределы воздушных гаваней в близлежащие локации, подходящие для проведения подобных процедур.
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торонто, калгари, ванкувер, медицинские маски
Канада возвращает выборочное тестирование путешественников на коронавирус
СВС: Канада возвращает выборочное тестирование путешественников на коронавирус