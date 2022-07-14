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Биография Каи Каллас

Биография Каи Каллас - РИА Новости, 14.07.2022

Биография Каи Каллас

Эстонский политик Кая Каллас родилась 18 июня 1977 года в Таллине (Эстония). Дочь Сийма Калласа, бывшего премьер-министра Эстонии (2002-2003) и еврокомиссара... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:44

2022-07-14T12:44

2022-07-14T12:44

справки

кая каллас

таллин

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Эстонский политик Кая Каллас родилась 18 июня 1977 года в Таллине (Эстония). Дочь Сийма Калласа, бывшего премьер-министра Эстонии (2002-2003) и еврокомиссара (2004-2014).В 1999 году Кая Каллас окончила Тартуский университет по специальности "юриспруденция", позднее – аспирантуру Эстонской бизнес-школы.С 1996 по 1997 годы работала советником руководителя театра "Ванемуйне" (Тарту).С 1998 по 2006 годы работала присяжным адвокатом и партнером в юридической фирме Tark & Co.С 2006 по 2011 годы была присяжным адвокатом и партнером в юридической фирме Luiga Mody Hääl Borenius.Стала первой и самой молодой женщиной, сотрудничавшей с двумя юридическими фирмами: Luiga Mody Hääl Borenius и Tark & Com. В качестве юриста специализировалась на эстонском и европейском конкурентном праве.С 2010 по 2011 годы работала преподавателем в центре обучения менеджменту EBS.В 2010 году Кая Каллас вступила в Партию реформ Эстонии. В 2013 году стала заместителем председателя партии. С 14 апреля 2018 года – председатель Партии реформ Эстонии.С 2011 по 2014 годы была членом парламента Эстонии 11-го созыва (Рийгикогу).С 2014 по 2018 годы была депутатом Европарламента.В качестве члена Европейского парламента работала над единой стратегией цифрового рынка, энергетической и потребительской политикой, отношениями между ЕС и Украиной.В 2019 году Партия реформ во главе с Каллас победила на выборах в эстонский парламент, получив 34 мандата.26 января 2021 года Каллас возглавила правительство Эстонской Республики.Стала первой женщиной на этом посту. 14 июля 2022 году Кая Каллас официально заявила об отставке с поста премьер-министра страны и подтвердила готовность возглавить новое правительство Эстонии.В 2016 году журнал Politico выбрал Каллас одной из 40 самых влиятельных евродепутатов. В 2017 году Politico назвал ее одной из самых влиятельных женщин в Брюсселе.Кая Каллас замужем, у нее два сына и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, кая каллас, таллин