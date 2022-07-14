https://ria.ru/20220714/kaliningrad-1802444837.html

Контакты с ЕК по транзиту в Калининград будут продолжаться, заявил Песков

Контакты с ЕК по транзиту в Калининград будут продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2022

Контакты с ЕК по транзиту в Калининград будут продолжаться, заявил Песков

Работа и контакты по транзиту в Калининград будут продолжаться, так как остается ряд вопросов, которые можно решить через диалог, заявил журналистам... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:40

2022-07-14T14:40

2022-07-14T15:05

антон алиханов

калининградская область

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Работа и контакты по транзиту в Калининград будут продолжаться, так как остается ряд вопросов, которые можно решить через диалог, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что проблема калининградского транзита решена на 80%. Пескова спросили, намерены ли в Кремле добиваться полного решения проблемы."Работа и контакты в любом случае будут продолжаться, потому что все равно остается ряд вопросов, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога", - сказал он.

https://ria.ru/20220713/ek-1802303715.html

калининградская область

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антон алиханов, калининградская область, санкции в отношении россии