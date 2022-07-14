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Контакты с ЕК по транзиту в Калининград будут продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2022
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Контакты с ЕК по транзиту в Калининград будут продолжаться, заявил Песков
Контакты с ЕК по транзиту в Калининград будут продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2022
Контакты с ЕК по транзиту в Калининград будут продолжаться, заявил Песков
Работа и контакты по транзиту в Калининград будут продолжаться, так как остается ряд вопросов, которые можно решить через диалог, заявил журналистам... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:40
2022-07-14T15:05
антон алиханов
калининградская область
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Работа и контакты по транзиту в Калининград будут продолжаться, так как остается ряд вопросов, которые можно решить через диалог, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что проблема калининградского транзита решена на 80%. Пескова спросили, намерены ли в Кремле добиваться полного решения проблемы."Работа и контакты в любом случае будут продолжаться, потому что все равно остается ряд вопросов, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога", - сказал он.
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антон алиханов, калининградская область, санкции в отношении россии
14:40 14.07.2022 (обновлено: 15:05 14.07.2022)
 
Контакты с ЕК по транзиту в Калининград будут продолжаться, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков заявил о продолжении работы и контактов по транзиту в Калининград

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Работа и контакты по транзиту в Калининград будут продолжаться, так как остается ряд вопросов, которые можно решить через диалог, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что проблема калининградского транзита решена на 80%. Пескова спросили, намерены ли в Кремле добиваться полного решения проблемы.
"Работа и контакты в любом случае будут продолжаться, потому что все равно остается ряд вопросов, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога", - сказал он.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 21:34
Алиханов назвал рекомендации ЕК по транзиту первым шагом в решении проблемы
 
Антон АлихановКалининградская областьСанкции в отношении России
 
 
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